La CNMC inicia una consulta pública para actualizar su guía de cumplimiento en materia de competencia

El organismo revisa sus criterios para adaptarlos a los últimos cambios normativos

Los programas de cumplimiento en las empresas son un instrumento muy útil para prevenir las infracciones en materia de defensa de la competencia.

En 2020, la CNMC publicó una guía para fomentar estos programas que ahora revisa mediante una consulta pública, abierta hasta el 20 de enero.

El objetivo de la consulta pública es adaptar la “Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia” a la realidad económica y empresarial e incorporar los cambios legislativos y el aprendizaje de estos últimos cinco años.

El documento de la CNMC se ha convertido en una referencia para los profesionales del sector y sus criterios se han consolidado como un estándar a la hora de evaluar estos programas y los incentivos a su cumplimiento en las empresas.

Cualquier interesado (empresas, asociaciones, asesores legales, consultores y otros interesados en materia de cumplimiento) puede participar en la consulta púbica a través del siguiente enlace. El plazo finaliza el 20 de enero de 2026.

