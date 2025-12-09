Radiografía de contratación del Kit Digital: ¿qué soluciones han escogido las empresas?

Un estudio que analiza un total de 1.896 soluciones contratadas por empresas en toda España

El informe desarrollado en noviembre de 2025, tras la finalización del plazo de solicitud del Kit Digital, ofrece una imagen clara sobre las prioridades de digitalización por segmento de empresas I, II y III, que incluyen desde autónomos hasta empresas de menos de 50 empleados y por soluciones del Programa.

Conclusiones generales: Del dominio del marketing al desafío de la seguridad digital

Según el estudio, más de la mitad de los servicios del Kit Digital se han dirigido al marketing digital. En los Segmentos I (10-49 empleados) y III (0-2 empleados), esta inversión alcanza el 70%, cifra que se eleva hasta el 88% en el Segmento II (3-9 empleados) motivado por el servicio de Presencia avanzada en Internet. En concreto, esta solución estaba disponible sólo para los segmentos II y III y han sido empresas medianas las que más lo han contratado, ya que disponían de fondos suficientes.

Creación de página web, prioridad absoluta para la pyme

La solución de Creación de página web se establece como el servicio principal elegido para invertir el Kit Digital en todos los segmentos analizados, con una media del 37% de las contrataciones. Este dato subraya que establecer o actualizar la presencia online sigue siendo una necesidad fundamental para las pymes de nuestro país.

Le siguen, en volumen de servicios contratados, las soluciones de Gestión de redes sociales, con un 18% de inversión, Presencia avanzada en Internet, con un 16% y por último, el servicio de Creación de un e-commerce, con un 7%.

La inversión en gestión empresarial crece con el tamaño de la empresa

Los negocios con mayor número de trabajadores son los que más invierten en servicios de gestión empresarial. En concreto, la solución del Kit Digital favorita de media es Gestión de procesos, con un 5% de cuota de contratación. Le sigue el servicio de Factura electrónica con un 4% de formalizaciones y el de Gestión de clientes, con un 2%.

Entre los servicios de gestión empresarial menos contratados con el Programa están el de Inteligencia empresarial y analítica, con un 1% y Oficina virtual, con un 1% de media.

En este sentido, hay notables diferencias según el segmento o tamaño de empresa. En Oficina virtual, por ejemplo, el Segmento III de empresas más grandes, la cuota sube hasta el 4% y en Gestión de procesos hasta el 11%, superando a soluciones de marketing como la Creación de un e-commerce.

Puesto de trabajo seguro, servicio disponible sólo para empresas de menos de 3 empleados, que permitía canalizar las ayudas en ordenador y que podría englobarse tanto en las soluciones de gestión como de ciberseguridad, obtiene un 22% de cuota de contratación, siendo el segundo servicio del Kit favorito para las microempresas y autónomos.

La ciberseguridad, último servicio contratado con el Kit Digital

Las pymes de nuestro país han preferido destinar las ayudas digitales a servicios que mejoren su presencia en Internet o su gestión empresarial, relegando a un segundo lugar los servicios de seguridad digital.

En este sentido, las soluciones de Ciberseguridad y Comunicaciones seguras registran cifras bajas de contratación en todos los segmentos de empresas analizadas. Solo el 2% de las soluciones contratadas por las empresas más grandes del Segmento I fueron para Ciberseguridad, con cifras inferiores en el resto de los segmentos.

Teniendo en cuenta que el 70% de ciberataques se producen en pymes, que son el 99% del tejido empresarial español, esta escasa contratación en ciberseguridad pone en evidencia la necesidad de reforzar la ciberseguridad en la pyme, con programas más exclusivos, para focalizar la inversión y no desviar el objetivo ante otros servicios que, según se refleja en este estudio, a priori pueden ser más atractivos para las empresas, como son los de marketing o gestión.

“El marketing gana porque es más visible y está más directamente vinculado al incremento de las ventas. Por eso, ante la posibilidad de seleccionar con una subvención servicios de ciberseguridad o de marketing, las empresas van a decantarse por los segundos”, señala José Manuel Fuentes, CEO de Cosmomedia.

Correlación de intereses iniciales con contrataciones finales

En 2022, al comienzo del Programa Kit Digital, Cosmomedia publicó el estudio “Radiografía de intereses de la pyme frente a las Soluciones del Programa Kit Digital”, un análisis sobre las preferencias iniciales de las empresas del catálogo de soluciones o servicios que proponía el Programa.

Al comparar ambos estudios, se confirma que la contratación ha seguido la tendencia de las preferencias iniciales mostradas por las empresas.

Se mantiene la tendencia de preferencia de soluciones de marketing digital, con la solución de Creación de página web (60% de preferencias iniciales) consolidada como la más contratada (37% de media). Asimismo, la baja contratación en Ciberseguridad y Comunicaciones seguras mantiene la baja tendencia reflejada en el informe de intereses del 2022.

Con respecto al informe inicial, se observa un cambio: Gestión de procesos ha superado a Gestión de clientes en la media de contrataciones finales, como la solución preferida en la categoría de gestión, especialmente impulsada por el Segmento I.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos