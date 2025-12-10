La UE aprueba el trabajo de Apple y Google para facilitar la migración de datos: es "resultado directo de la DMA"

La UE respalda las primeras mejoras prácticas derivadas de la Ley de Mercados Digitales

La solución en la que trabajan Apple y Google para facilitar la migración de datos entre sus respectivos sistemas operativos ha recibido el visto bueno de la Unión Europea (UE), que asegura que es un ejemplo de los beneficios que ofrece la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Los dos gigantes tecnológicos están colaborando en el desarrollo de un proceso de transferencia de datos entre los ecosistemas iOS y Android más sencillo, que actualmente se encuentra en una fase de pruebas en Android Canary para todos los dispositivos Pixel, y se espera que llegue pronto a una beta para desarrolladores de iOS 26.

Para la UE, es un "ejemplo de cómo la Ley de Mercados Digitales (DMA) aporta beneficios a los usuarios y desarrolladores", según ha expresado un portavoz de la Comisión Europea al portal especializado 9to5Google.

"Esta solución de portabilidad del sistema operativo permitirá a los usuarios transferir fácilmente datos de iPhone a Android, y viceversa, al configurar un nuevo dispositivo. Admitirá diversos tipos de datos, como contactos, eventos del calendario, mensajes, fotos, documentos, redes WiFi, contraseñas e incluso datos de aplicaciones de terceros. Además, funcionará de forma inalámbrica", ha destacado el Ejecutivo comunitario en el comunicado.

El objetivo del nuevo sistema, además se simplificar la transferencia, es resolver los fallos de compatibilidad que actualmente se generan en la misma, ya que en ocasiones los datos llegan incompletos al nuevo dispositivo.

Aunque la UE ha alabado su desarrollo, el nuevo sistema de migración de datos no se limitará a los usuarios de esta región, sino que estará disponible para todos a nivel global, y se podrá acceder a él durante el proceso de configuración del dispositivo.

Con anterioridad, Apple y Google han colaborado en una solución de transferencia de eSIM. "Esta solución ha simplificado enormemente la transferencia de eSIM entre iPhones y teléfonos Android, que anteriormente era un proceso largo y complejo. Se ha implementado tanto en la UE como fuera de ella, y ya cuenta con el respaldo de algunos operadores europeos, y próximamente se añadirán más", ha señalado el portavoz.

Tanto este trabajo para la transferencia de la eSIM como el nuevo para la migración de datos entre sistemas operativos se ven como "resultado directo de la DMA", concretamente, del trabajo hecho en los últimos dos años por las dos compañías tecnológicas para adaptarse a la nueva ley y de un "intenso diálogo" mantenido con la Comisión en este tiempo.

