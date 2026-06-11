La CNMC y la AEPD refuerzan su colaboración para proteger los derechos de los usuarios en el entorno digital

El convenio impulsa la coordinación entre ambas autoridades en ámbitos como los servicios digitales, la protección de datos, el audiovisual y las telecomunicaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han suscrito un convenio de colaboración que consolida un marco estable de relación institucional entre ambos organismos independientes en materias de relevancia en el ámbito digital.

El convenio tiene como objetivo reforzar la coordinación entre ambas autoridades para garantizar una aplicación coherente y eficaz del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y de otras disposiciones sectoriales (Leyes de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, comunicación audiovisual y de telecomunicaciones) en las que confluyen sus respectivas competencias.

La colaboración permitirá fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía en ámbitos cada vez más interrelacionados, como la protección de los datos personales, la supervisión de los servicios digitales y la salvaguarda de los usuarios en sectores especialmente sensibles como el audiovisual y las comunicaciones electrónicas.

Mecanismos de cooperación

El convenio establece diversos instrumentos de colaboración permanente, entre ellos:

El intercambio de información y documentación.

La asistencia mutua y la formulación de consultas.

El traslado de reclamaciones recibidas por una u otra institución.

La detección temprana de posibles conductas infractoras.

La creación de grupos de trabajo conjuntos.

Asimismo, ambas entidades colaborarán en actuaciones de divulgación y sensibilización para mejorar el conocimiento de los derechos de los usuarios en el entorno digital y promover una utilización más segura de los servicios digitales, especialmente entre los menores de edad.

En este contexto, el convenio refuerza la capacidad de actuación de la CNMC y la AEPD y contribuye a una intervención más eficaz, coordinada y garantista en el actual marco de integración de tecnologías y transformación digital.

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