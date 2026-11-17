La iniciativa incluye formación específica en inteligencia artificial jurídica para alumnos y profesores, así como una acreditación para los estudiantes que superen una prueba de conocimientos sobre el uso de estas herramientas.

La Escuela incorpora GenIA-L, la solución de inteligencia artificial jurídica de Lefebvre, a sus másteres de Alta Especialización durante el curso 2026-2027.

La inteligencia artificial está transformando el trabajo de los despachos y los departamentos jurídicos. Para responder a este cambio, Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (EPJ) han firmado un acuerdo para incorporar GenIA-L a la formación de los alumnos y profesores de los másteres de Alta Especialización durante el curso 2026-2027.

La iniciativa permitirá que los futuros profesionales del Derecho se familiaricen con esta tecnología en un entorno académico y la utilicen como herramienta de trabajo antes de incorporarse al mercado laboral.

“La IA jurídica no es el futuro, es el presente de la profesión. En Lefebvre llevamos décadas acompañando a los juristas en cada cambio, y este es el más profundo. Formar a los nuevos abogados en el uso de la IA desde la universidad, con una herramienta fiable y segura, es la mejor inversión que podemos hacer en el sector. Que la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM, una institución de referencia confíe en GenIA-L nos llena de orgullo y nos compromete”, asegura Juan Pujol, presidente de Lefebvre.

Por su parte, Nuria García Piñeiro, directora de la EPJ de la UCM, señala que “el abogado del futuro no competirá con la inteligencia artificial, sino con otros abogados que sepan utilizarla. Queremos que nuestros alumnos lleguen a su primer empleo con experiencia práctica en estas herramientas y capacidad para aprovecharlas con criterio”.

Formación práctica y acreditación profesional

Los alumnos de los Másteres de Alta Especialización tendrán acceso a GenIA-L desde sus propios dispositivos La herramienta les permitirá realizar búsquedas jurídicas, consultar legislación, jurisprudencia y doctrina, analizar contratos y resoluciones, preparar borradores de dictámenes y documentos y mantenerse al día de las novedades normativas. Además, la biblioteca de la Escuela dispondrá de dos puntos de acceso a GenIA-L a disposición de todos los alumnos y profesores.

El acuerdo incluye también formación específica impartida por Lefebvre para alumnos y profesores. Al finalizar, los estudiantes podrán realizar una prueba de conocimientos y obtener un diploma de aptitud si la superan, una acreditación que podrán incorporar a su currículum.

La tecnología no sustituye el criterio jurídico

La incorporación de GenIA-L permitirá trabajar también competencias esenciales para el ejercicio profesional: formular consultas precisas, identificar posibles errores, verificar las respuestas y utilizar la tecnología respetando las obligaciones de confidencialidad. Cada alumno dispondrá de una licencia personal con doble autenticación y, según las condiciones del servicio, la información introducida no se utilizará para entrenar la herramienta.

“No se trata solo de aprender a utilizar una herramienta, sino de saber integrarla en el trabajo jurídico. Los despachos y las asesorías jurídicas necesitan profesionales capaces de combinar conocimiento jurídico, competencias digitales y pensamiento crítico. La IA puede agilizar la investigación y el análisis documental, pero el profesional debe verificar la información, contrastar las fuentes y asumir siempre la responsabilidad del resultado. Nuestro objetivo es que los alumnos terminen su formación preparados para trabajar en ese nuevo entorno, sin perder de vista que la tecnología es una herramienta y que el criterio sigue siendo del jurista”, destaca García Piñeiro.

Con esta iniciativa, la EPJ de la UCM amplía su apuesta por una formación jurídica conectada con la transformación del sector. El acuerdo se suma a programas especializados como el Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y a la formación en IA, blockchain, legaltech y protección de datos.

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