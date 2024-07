La existencia de dos bases gráficas, registral y catastral genera inseguridad jurídica

La necesidad de unificar la información sobre los inmuebles incluida en el Catastro y el Registro -y su digitalización-, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos y abaratar el coste para estos, fue la principal conclusión extraída en la jornada de clausura del ciclo ‘Persona, Empresa y Tecnología’, que organizó la Fundación Notariado del Consejo General del Notariado entre el 10 y el 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones al problema de acceso a la vivienda es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”.

“Tenemos un problema en España en lo que atañe a la coordinación entre el Catastro y el Registro, que no está funcionando. En 10 años solamente hay 1 millón de fincas coordinadas. Y digámoslo claro: la culpa no es del Catastro, que ha seguido un proceso de digitalización ejemplar y dispone de la información de todo el parcelario en España. El problema radica en que hay una duplicidad descriptiva entre el Catastro y el Registro. Hay que potenciar la concordancia entre el Notariado y el Catastro, y que esta constituya la base oficial sobre la que se identifican las fincas. El Registro debe atender únicamente a la información de las fincas que recoge el parcelario catastral”, afirmó José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y el Consejo General del Notariado.

En este sentido, Martínez Sanchiz quiso hacer una protesta y reivindicación que dé solución a este problema: “Los notarios españoles tenemos un acceso al Registro decimonónico, que redunda en el perjuicio del ciudadano y que sobre todo afecta a la seguridad jurídica”. “Reclamamos un acceso digital, moderno, en tiempo real y que sea específico para los notarios con todas las garantías; un sistema igual al de otros países como Francia, Italia, Alemania, Costa Rica o Marruecos que han exhibido sus sistemas”.

Por su parte, Llanos Castellanos quiso hacer hincapié en la delicada situación que atraviesa el país en materia de vivienda: “Estamos más necesitados que nunca de que haya colaboración de todas las partes para afrontar el reto que se nos plantea, que no es otro que garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones”. De los Llanos, al igual que en las mesas redondas que tuvieron lugar en las jornadas anteriores de este seminario, situó el problema en la falta de oferta: “Tenemos un parque público de viviendas que está en el 1,5% y deberíamos estar en el 9%, como en Europa. Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando”. Para ofrecer soluciones, la subsecretaria afirmó que “la estrategia, para la que la colaboración del Notariado es imprescindible, pasa por obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía de la situación actual con plenas garantías: cuántas viviendas hay en alquiler, cuántas en venta, cuál es la renta media de los demandantes de viviendas, cuál es su edad de acceso…”.

Castellanos también quiso defender “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la vivienda”, aunque reconoció que “es mejorable”.

El Catastro

La primera mesa redonda del día se centró en El Catastro. Moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial Valencia, contó como ponentes con Enrique Brancós, notario de Girona; Jesús Miranda, exdirector General del Catastro; Jesús Puebla, subdirector General de Gestión Catastral; y el exdirector de la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica y director del Registro de Inmuebles de Costa Rica, que aglutina Registros y Catastros, Guillermo Sandí.

Los panelistas mostraron opiniones diferentes. Por una parte, Cantos incidió en la “falta de colaboración entre el Catastro y el Registro”, lo que según él “nos aboca al colapso”. “A esto hay que sumarle la falta de digitalización, ya que el Registro ve la informática como una amenaza y en lugar de enfrentarse al futuro ha decidido anclarse en el pasado”. Algo que refrendó Puebla , que abogó por “la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos. Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a una información sobre los inmuebles precisa y completa”, afirmó.

En contraposición, Miranda aseguró que “la colaboración es innecesaria y no nos lleva a ningún término. Nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea Brancós afirmó que “la información y las bases graficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y además este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Por su parte, Sandí aportó su experiencia en el caso costarricense, en el que explicó que “pronto se vio que la coordinación entre el Registro y el Catastro era improductiva, por lo que se tomó la decisión de centralizar toda la información a través de una nueva institución: el Registro Inmobiliario, que además ha sido completamente digitalizado y las instituciones como el Notariado tienen un acceso a él sencillo e inmediato”. Algo que según él “podría servir de modelo a otros países como España, que están teniendo fricciones en este ámbito”.

La última mesa del seminario, titulada, El Notariado y el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria, aportó un punto de vista global al contar con varios ponentes del ámbito internacional. Así, este coloquio -moderado por Carmelo Llopis, delegado de Nuevas Tecnologías en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea- contó con Piergiulio Cinelli, miembro de la comisión informática del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN); Hicham Sabiry, presidente del Consejo Nacional de la Orden de Notarios de Marruecos; Me Thierry Vachon, presidente del grupo de trabajo de Derecho inmobiliario del CNUE; y Philip Bender, candidato a Notario de la oficina de Bruselas de la Cámara Federal de Notarios de Alemania.

Los expertos explicaron el modelo de registro de los inmuebles y la información que se proporciona de estos en sus respectivos países, que coinciden en la centralización de la información y su completa digitalización, facilitando así la colaboración con otros operadores jurídicos como el Notariado. Todos ellos afirmaron que la utilización de un modelo único de registro electrónico es algo básico e imprescindible para la correcta sinergia entre las diferentes instituciones y su comunicación con los ciudadanos. “Además, que los datos estén digitalizados es una forma de garantizar su seguridad y transparencia, ya que solo una autoridad como un notario puede acceder a ellos mediante una firma electrónica única e intransferible”, aseguró Cinelli . Lo que va en línea con el modelo alemán: “en Alemania solo los notarios y los tribunales pueden acceder al registro de forma libre mediante su firma electrónica, el resto de los ciudadanos deben acreditar un interés legítimo para poder recibirla”, afirmó Bender .

Por su parte, Sabiry explicó que “en el caso marroquí toda la información se maneja a través de una única institución que comprende tres divisiones: el Registro de la propiedad, el Catastro y el servicio cartográfico. Todos ellos proporcionan los datos correspondientes para que sean centralizados, lo que es imprescindible para evitar desbarajustes”. Algo que coincide con el modelo francés, tal y como explicó Vachon : “en Francia unificamos toda la información en una única plataforma mediante un fichero PDF que incluye la firma y el certificado digital del notario que ha proporcionado esa información, además de un pack XML con todos los datos sobre el inmueble. De esta forma aseguramos que los datos están verificados y son accesibles de forma inmediata”.

Para clausurar la jornada, Itziar Alkorta, directora de Académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quiso hacer una valoración de este seminario: “Durante las tres jornadas hemos tenido la oportunidad de analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología. También ha destacado especialmente la jornada dedicada a la tecnología, analizando el papel del Catastro y la importancia de la digitalización para mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario”.

