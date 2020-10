La tecnología Blockchain podría impulsar la economía mundial en 1,7 billones de dólares en 2030

La tecnología Blockchain tiene el potencial de hacer crecer el PIB mundial en 1,76 billones de dólares en 2030. Esta es una de las estimaciones incluidas en el informe Time for trust: the trillion-dolar reasons to rethink Blockchain, elaborado por PwC, y en el que se analiza el uso actual que se le está dando a esta tecnología y su capacidad para crear valor en distintos sectores como los de salud, financiero, logístico, distribución o el sector público, entre otros.

El estudio desgrana las cinco principales aplicaciones de Blockchain para impulsar el desarrollo económico y de la sociedad, y cuantifica el impacto en términos económicos de cada una de ellas. Además, concluye que, en 2025, esta tecnología pasará por un punto de inflexión a partir del cual se estima que tendrá lugar su utilización a gran escala. Estas aplicaciones son: