Las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 5% respecto a 2023

En el segundo trimestre de 2024 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se situó en 25.727, cifra que supone un aumento del 5 % respecto al mismo trimestre de 2023, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Poder Judicial.

En el segundo trimestre de 2024, tanto las demandas de divorcio como las de separación no consensuadas aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior. Se registraron 9.881 demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un incremento interanual del 6,6 por ciento. De la misma forma, se presentaron 327 separaciones no consensuadas, para las que el aumento fue del 31,3 por ciento.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 14.748, crecieron un 3,8 por ciento, mientras que las separaciones consensuadas, 657, disminuyeron un 1,2 por ciento respecto al segundo trimestre de 2023.

Entre abril y junio de este año se presentaron 14 demandas de nulidad, por las 13 presentadas en el mismo periodo de 2023, lo que ha supuesto un 7,7 por ciento más.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2024, se comprueba que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 67,4; seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con 59. Los valores más bajos se produjeron en Castilla y León, con 44,7; Comunidad de Madrid, con 46,2 y Asturias, con 46,5. La media nacional fue de 52,6 demandas por cada 100.000 habitantes, 2,5 puntos más que hace un año.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Se presentaron en este periodo 3.696 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 10,9 % más que en el segundo trimestre de 2023. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 8.936, tuvieron una variación interanual del 8 por ciento.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 6.473, aumentaron un 4,4 por ciento, mientras que las no consensuadas, 7.808, lo hicieron en un 9,2 por ciento.

Puede consultarse toda la información aquí.

