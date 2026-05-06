Las pymes españolas lideran Europa en adopción de la IA, con un 9,3% del total, según Google e INCO

Informe 'Europa en el trabajo en la era de la IA generativa'

Un 9,3% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas han adoptado la inteligencia artificial (IA), por encima del 8% de la media europea, y uno de cada cinco empleos 'junior' en el país ya exigen competencias en esta tecnología, según un estudio de Google e INCO.

El informe 'Europa en el trabajo en la era de la IA generativa', presentado este martes por representantes de INCO y Google, señala que "las pymes españolas lideran Europa en adopción de IA", con una tasa del 9,3% que supera la media del 8% en la Unión Europea, lo que muestra su "fuerte impulso de la digitalización".

Sin embargo, en el ámbito europeo tres de cada cuatro pymes tienen dificultades para encontrar talento con habilidades en inteligencia artificial, lo que refleja que "el talento formado no crece al mismo tiempo que la demanda", ha afirmado la directora principal de programas de INCO, Ana de Miguel.

Además, 420.000 empleos de nivel inicial en el país ya exigen competencias en IA. Comparados con los dos millones de ofertas de empleo que analiza el estudio, supone un 22%, cifra dos puntos por debajo de la media europea pero por delante de países como Italia y Polonia.

En Europa, donde los autores han analizado 31 millones de ofertas de trabajo, son 7,4 millones los empleos en los que se pide este tipo de competencias, lo que implica uno de cada cuatro puestos de nivel inicial, dato que se ha duplicado en solo dos años.

La IA está transformando lo que exigen los puestos de trabajo y los trabajadores 'junior' son "los más expuestos", destaca De Miguel: "Habilidades que antes aprendían sobre la marcha durante los primeros años" ahora "ya las hace la inteligencia artificial", lo que significa que, "cuando alguien aterriza en su primer puesto hoy, se le exige un punto de partida completamente distinto al de hace apenas unos años", ha enfatizado.

En ese sentido, más de la mitad de los jóvenes europeos es optimista sobre el impacto de la IA en el empleo, pero solo el 13% se siente preparado para trabajar con esta tecnología, recoge el estudio.

Impacto en el PIB de 120.000 millones si se generaliza su uso

Por su parte, el economista jefe de Google, Fabien Curto, destaca que el "premio" de una adopción generalizada de la IA en España sería aportar hasta 120.000 millones de euros al PIB, lo que equivale a un 8% adicional, según datos del informe 'La oportunidad económica de la IA en España', elaborado por Implement Consulting Group a petición de Google.

Curto indica que la IA está siendo adoptada a un ritmo "muy elevado", "mucho más veloz" que otras tecnologías del pasado, y que ese es "el reto principal" que hay que afrontar, pero avisa de que esa adopción se está realizando de manera "desigual".

"La mayor parte de nuestros empleos van a ser transformados por la IA", pero "históricamente la tecnología es una creadora neta de empleos" y "no automatiza empleos per se", sino tareas, ha matizado.

Así, "es muy raro que un empleo desaparezca por automatización", aclara en un acto en el que también se ha presentado la iniciativa de formación 'NewFutures: AI'.

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