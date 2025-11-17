Lefebvre firma un acuerdo con el ICAB para facilitar el acceso a GenIA-L de sus colegiados

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en el marco del programa ALIAT de la Biblioteca colegial, ha llegado a un acuerdo con Lefebvre para ofrecer acceso y conocimiento sobre GenIA-L, la solución de IA de la compañía, con unas ventajas muy importantes para las personas colegiadas.
El programa ALIAT es una iniciativa de la Biblioteca del ICAB para ofrecer acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA). El objetivo de este programa es promover y facilitar la integración de la IA en los procesos legales, optimizando tareas como la redacción de documentos, la consulta jurídica y la gestión de datos.
Tras la firma del citado acuerdo, el pasado 12 de noviembre, se celebró una nueva sesión de la jornada "IA y Derecho: el impulso clave para llegar más allá a los despachos", con una excelente acogida por parte de los asistentes. La jornada sirvió para poner de manifiesto cómo la IA generativa está transformando la práctica del derecho y generando nuevas oportunidades para la abogacía.
IA y Derecho
El acto fue inaugurado por Cristina Vallejo Ros, Decana del ICAB, Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre y Octavio Gracia, Tesorero y Diputado de la Comisión de Transformación Digital del ICAB. Tras su bienvenida e intervenciones, dieron paso a Senén Barro, director científico del CITIUS, USC quien ofreció la ponencia titulada “Inteligencia artificial: ni amor ni odio”.
Entre otras interesantes conclusiones, Barro expuso una clase magistral sobre los retos y oportunidades que ofrece las nuevas tecnologías destacando un uso responsable de la IA. Posteriormente, Ana Palicio, Gerente Delegación de Cataluña Lefebvre, compartió casos prácticos sobre el uso de GenIA-L , la solución de IA de la compañía.
La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por María de la O Martínez, Directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre y en la que participaron, Félix Gago y Alejandro Erencia, principales responsables de Legal Reset Abogados. En esta mesa redonda se reflexionó sobre todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial a los despachos de abogados con independencia de su tamaño y especialización.
Los responsables de Legal Reset Abogados pusieron el valor el uso que hacen de GenIA-L en el despacho y todas las aplicaciones en su día a día. GenIA-L es la solución de IA generativa de Lefebvre. Gracias a GenIA-L queda potenciado el conocimiento del profesional con la certeza de las fuentes Lefebvre, asegurando respuestas precisas y actualizadas. Dispone de tecnología multiagente y deep y por eso, permite comprender el contexto del caso, descartar información irrelevante y profundizar solo en los resultados más útiles.