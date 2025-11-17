Lefebvre firma un acuerdo con el ICAB para facilitar el acceso a GenIA-L de sus colegiados

El acuerdo firmado con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) está enmarcado en el programa ALIAT de su Biblioteca.

Los colegiados pueden acceder en condiciones preferenciales a GenIA-L, la solución de inteligencia artificial.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en el marco del programa ALIAT de la Biblioteca colegial, ha llegado a un acuerdo con Lefebvre para ofrecer acceso y conocimiento sobre GenIA-L, la solución de IA de la compañía, con unas ventajas muy importantes para las personas colegiadas.

El programa ALIAT es una iniciativa de la Biblioteca del ICAB para ofrecer acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA). El objetivo de este programa es promover y facilitar la integración de la IA en los procesos legales, optimizando tareas como la redacción de documentos, la consulta jurídica y la gestión de datos.

Tras la firma del citado acuerdo, el pasado 12 de noviembre, se celebró una nueva sesión de la jornada "IA y Derecho: el impulso clave para llegar más allá a los despachos", con una excelente acogida por parte de los asistentes. La jornada sirvió para poner de manifiesto cómo la IA generativa está transformando la práctica del derecho y generando nuevas oportunidades para la abogacía.

IA y Derecho

El acto fue inaugurado por Cristina Vallejo Ros, Decana del ICAB, Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre y Octavio Gracia, Tesorero y Diputado de la Comisión de Transformación Digital del ICAB. Tras su bienvenida e intervenciones, dieron paso a Senén Barro, director científico del CITIUS, USC quien ofreció la ponencia titulada “Inteligencia artificial: ni amor ni odio”.

Entre otras interesantes conclusiones, Barro expuso una clase magistral sobre los retos y oportunidades que ofrece las nuevas tecnologías destacando un uso responsable de la IA. Posteriormente, Ana Palicio, Gerente Delegación de Cataluña Lefebvre, compartió casos prácticos sobre el uso de GenIA-L , la solución de IA de la compañía.

La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por María de la O Martínez, Directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre y en la que participaron, Félix Gago y Alejandro Erencia, principales responsables de Legal Reset Abogados. En esta mesa redonda se reflexionó sobre todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial a los despachos de abogados con independencia de su tamaño y especialización.

Los responsables de Legal Reset Abogados pusieron el valor el uso que hacen de GenIA-L en el despacho y todas las aplicaciones en su día a día. GenIA-L es la solución de IA generativa de Lefebvre. Gracias a GenIA-L queda potenciado el conocimiento del profesional con la certeza de las fuentes Lefebvre, asegurando respuestas precisas y actualizadas. Dispone de tecnología multiagente y deep y por eso, permite comprender el contexto del caso, descartar información irrelevante y profundizar solo en los resultados más útiles.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos