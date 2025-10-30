Lefebvre incorpora nuevas funcionalidades de IA en GenIA-L que transforman el trabajo jurídico

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, incorpora nuevas funcionalidades en GenIA-L, su solución de IA generativa, que potencian el conocimiento del profesional con la certeza jurídica de Lefebvre, acompañándole en todo el proceso de análisis y decisión de la práctica legal.
La nueva versión de GenIA-L combina en un único chat todas las tareas jurídicas de forma que el profesional puede consultar jurisprudencia, redactar escritos, revisar y analizar documentos, verificar citas o elaborar estrategias legales para resolver un caso completo, desde un mismo entorno conversacional.
Además, el nuevo GenIA-L ofrece funcionalidades avanzadas como la posibilidad de subir hasta 10 documentos y analizarlos junto a las fuentes de Lefebvre (Mementos, legislación y jurisprudencia); guardar y clasificar el historial de conversaciones de chats y documentos, para compartirlos con su equipo; y workflows legales integrados, que guían la resolución de tareas complejas mediante flujos automáticos.
Gracias a esta experiencia unificada, el usuario dispone de mayor claridad, eficiencia y ahorro de tiempo en su trabajo jurídico. Y su conocimiento se ve potenciado con la certeza y seguridad de las fuentes verificables de Lefebvre, que ofrecen respuestas precisas y actualizadas. Así mismo, la tecnología multiagente y deep facilita la comprensión del contexto de cada caso, para descartar información irrelevante y profundizar en los resultados más útiles.
“Cada evolución de GenIA-L refuerza nuestro compromiso con una IA al servicio del criterio jurídico, que combina la innovación tecnológica con la excelencia editorial que caracterizan a Lefebvre”, señala José Ángel Sandín, CEO de la compañía.
Los workflows legales de GenIA-L simplifican la complejidad jurídica
Los workflows legales de GenIA-L son flujos de trabajo inteligentes que permiten a abogados, asesores y departamentos legales de empresas seguir una secuencia guiada, segura y basada en fuentes verificadas de Lefebvre, como los Mementos, la legislación vigente y la jurisprudencia, para la resolución de tareas jurídicas complejas.
Entre sus usos se encuentran la contestación a demandas, revisión multidocumental, la comparación de convenios colectivos, la consulta de resoluciones del Tribunal Supremo o la identificación de las novedades legislativas y jurisprudenciales que afectan a una consulta, entre otros.
Una metodología mejorada para reforzar la preparación del caso con Doctrina Administrativa
Otra de las últimas mejoras de GenIA-L es la incorporación de una metodología mejorada que permite a los usuarios acceder directamente a los criterios interpretativos de los principales organismos de la Administración para contrastar sus argumentos, anticipando el posible criterio del órgano resolutorio y reforzando la calidad técnica de su trabajo.
Al elegir esta fuente, GenIA-L permite plantear una consulta o analizar un caso abarcando un gran número de resoluciones y combinando marco normativo, análisis doctrinal y evolución interpretativa. La respuesta obtenida se divide en secciones para facilitar su comprensión y aplicación inmediata en informes, alegaciones o dictámenes. El nuevo acercamiento a la Doctrina Administrativa supone un paso más en la estrategia de Lefebvre de ofrecer a los profesionales una IA jurídica alimentada exclusivamente con información verificable y de origen oficial, reforzando la confianza, precisión y relevancia de cada respuesta generada por GenIA-L.
La nueva versión de GenIA-L se podrá conocer y probar en Accountex España, la cita más importante para los despachos profesionales, asesorías y empresas, que se celebra en IFEMA (Madrid), los días 5 y 6 de noviembre.