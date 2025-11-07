Lefebvre presenta la nueva versión de GenIA-L en Accountex España consiguiendo potenciar el conocimiento jurídico de los profesionales

La participación de Lefebvre en Accountex 2025 coincide con la incorporación en GenIA-L de una nueva metodología que ofrece otra perspectiva en el trabajo con la Doctrina Administrativa, los workflows legales y un chat unificado de las tareas jurídicas.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha presentado en Accountex España las nuevas funcionalidades incorporadas en GenIA-L, su solución de IA generativa que ofrece una experiencia unificada y consigue aportar al usuario mayor claridad, eficiencia y ahorro de tiempo en su trabajo jurídico.

A partir de ahora, la nueva versión de GenIA-L, el entorno de inteligencia artificial de Lefebvre, se puede interaccionar con un chat mucho más fluido, así como analizar, contrastar, identificar la legalidad de los documentos, contar con un historial de trabajo o workflows más avanzados que pretenden desarrollar aquello que un simple prompt no puede resolver. Con un flujo de trabajo continuo y contextual es posible resolver un caso completo en un mismo entorno conversacional. “Esto es gracias a la combinación de la potencia del Buscador, Juris y Docs+ con otras funcionalidades como el trabajo multidocumento que permite analizar documentos junto a las fuentes de Lefebvre (Mementos, legislación y jurisprudencia), subraya José Ángel Sandín, CEO de la compañía.

IA y sector legal

En el transcurso de Accountex se han celebrado varias sesiones para exponer las ventajas de la incorporación de la inteligencia artificial a los retos que plantea el sector. María de la O Martínez, directora de Innovación de Lefebvre, moderó la mesa “Hacer más, hacerlo mejor con IA en el despacho” en la que participaron José María Martín Cerrato, Fundador y socio director MADOM Management e Inmaculada Romero, Gestor administrativo DMR Gestión. Todos junto a Cristina Aranda, Consultora IA & innovación y Cofundadora de Mujeres Tech, pudieron exponer cuales son los principales desafíos que enfrentan despachos profesionales y asesorías, y como GenIA-L de Lefebvre es una aliada clave, ayudándoles a agilizar su trabajo y a trasladar de forma clara y precisa la información y las soluciones a todas las problemáticas.

Para José María Martín Cerrato “GenIA-L se han convertido en una parte esencial de nuestro día a día, nos aporta productividad, seguridad y rapidez, y nos permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa, que es acompañar al cliente”. Mientras que Inmaculada Romero apuntaba que “lo valioso de GenIA-L es que permite ofrecer soluciones y respuestas con conocimiento, inmediatas y fundamentadas y, esta herramienta es la que necesitamos tener en nuestro despacho para poder transmitir seguridad y confianza a nuestros clientes”.

El relevo generacional

En la sesión de la tarde tuvo lugar la mesa “Tres generaciones, una inteligencia: cómo la IA une al despacho del futuro” moderada por Cristina Arias, responsable del Mercado Asesoría en Lefebvre, donde se habló de cómo pasar el testigo sin perder la esencia del despacho y cómo se llega a la asesoría cuando no hay referentes previos.

A la hora de poner en valor las claves para atraer y fidelizar profesionales, Andrés Urbano, director fr Asesoría J.A. Urbano; Juan Alfonso Urbano, fundador de Asesoría J.A. Urbano y Andrés Charro, responsable del Área Fiscal de CE consulting Norte S.L. señalaron la responsabilidad, el desarrollo profesional y la formación continua como pilares esenciales. Ambos coincidieron en que la tecnología y la IA actúan como un nexo entre generaciones, siempre que exista una cultura empresarial abierta al cambio y a la eficiencia.

Finalmente, se subrayó que liderar en entornos intergeneracionales exige conocer todos los procesos, liderar con el ejemplo y saber escuchar, integrando la innovación sin perder valores tradicionales. Para la responsable del Mercado Asesoría en Lefebvre, “la innovación más transformadora no siempre viene del software, sino de las personas que sostienen el cambio: los equipos y los clientes”.

Nueva era de la confianza digital

Hoy se ha celebrado la mesa “Del boca a boca al clic a clic: la nueva era de la confianza digital” moderada por Cristina Arias con las intervenciones de Blanca Remírez de Ganuza, socia de Venize Comms y Alejandro Moya, gerente de Inicia Asesores Tributarios. Aquí se pasará a conversar sobre cómo la presencia digital se ha convertido en un nuevo territorio de confianza y cómo empezar a construirla, desde la teoría y desde la práctica.

Esta mesa pone el punto y final a las sesiones protagonizadas por los profesionales de Lefebvre en Accountex España, la cita más importante para los despachos profesionales, asesorías y empresas que ha tenido lugar en IFEMA (Madrid) durante los días 5 y 6 de noviembre.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos