Lefebvre y Global LegalTech Hub analizan el futuro de la digitalización en el ámbito jurídico

Moderado por María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre, y vicepresidenta de Innovación y Proyectos de GLTH, el encuentro ha contado con la participación de profesionales de grandes empresas, emprendedores, consultores digitales y académicos.

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, organizó ayer junto a Global LegalTech Hub (GLTH) el evento ‘Principales retos y soluciones de la tecnología jurídica’ con el objetivo de analizar el impacto de la innovación en la abogacía y los principales avances que aseguren la digitalización en el ámbito jurídico.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de Lefebvre en Madrid y que se celebró también en formato online, contó con la participación de destacados expertos del sector legal y tecnológicos, como María Pedrosa Martínez, Head of NewLaw & Digital en Repsol; David Hurtado, responsable de Innovación en Microsoft España; Lucía Carrau, directora de Innovación en RSM; Macarena Plaza, Head of Corporate Development and Legal Innovation, IE Law School; y Óscar Villanueva Cañizares, CEO y cofundador de Nymiz.

Tecnología y personas

Todos los ponentes participaron en una mesa redonda que estuvo moderada por María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre, y vicepresidenta de Innovación y Proyectos de GLTH, y en la que el punto en común fue la importancia de que las empresas sepan adaptar todas las posibilidades que ofrece la IA Generativa a sus modelos de negocio de forma transversal. “El servicio legal siempre ha sido mucho más resistente al cambio y a grandes transformaciones, y tenemos la suerte de que estamos viviendo una revolución y nos toca a nosotros aprovechar esta oportunidad”, ha comentado María de la O Martínez. “Siempre que hablamos de tecnología, hablamos de personas. Por mucho que aparezcan asistentes virtuales, los seres humanos siempre nos tenemos que colocar en el centro”, añade.

En ese mismo sentido, David Hurtado considera que “el detractor de la IA es el que no lo ha probado. Hasta ahora, la IA generativa ha sido para nosotros un asistente, alguien con el que trabajamos. Lo siguiente es que se conviertan en agentes, alguien que trabaja de forma independiente. La IA generativa no responde a datos ni a algoritmos, sino a conversaciones normales, como tendrías con una persona”.

Además, se presentaron soluciones innovadoras que ya están transformando la práctica jurídica y optimizando la eficiencia en despachos y asesorías legales, entre las que destaca especialmente GenIA-L de Lefebvre, el primer asistente impulsado por IA generativa de la compañía que utiliza sus Mementos y fuentes para proporcionar certeza jurídica a los profesionales. Puede investigar, analizar, sintetiza, resumir y comparar además de crear documentación siguiendo las indicaciones de sus usuarios. Actualmente, Lefebvre es la compañía más tecnológica e innovadora en Europa, estando a la vanguardia de la Inteligencia Artificial aplicada a los buscadores de información jurídica.

Sobre ello ha hablado María Pedrosa Martínez, directora de Legal Tech & Knowledge Management en Repsol, que ha compartido su experiencia como directiva de una gran empresa en cuánto a implementación de procesos tecnológicos. “Ha llegado el momento en los departamentos jurídicos en el que necesitamos perfiles de abogados híbridos. No solo tienen que tener cualidades técnicas, que por supuesto, sino también conocimiento de legaltech y derecho digital. En Repsol hemos diseñado un plan de tres años de formación transversal para todos los juristas”, ha compartido.

