Leonard Pera: Hemos visto que la actual situación ha acelerado los procesos de innovación colaborativa

Entrevistamos a Leonard Pera, Coordinador del proyecto Open Salud, con ocasión de la presentación realizada por la empresa tecnológica Open-Ideas del innovador proyecto OPEN SALUD a la convocatoria de Red.es sobre contenidos digitales.

1.- Hola Leonard, para todos aquellos de nuestros lectores que no conozcan qué es y en qué consiste la plataforma Open Salud ¿podría presentárnosla?

Se trata de una plataforma de contenidos colaborativos para el mundo de la salud. Los profesionales de la salud podrán colgar sus contenidos, compartir y valorar los de sus compañeros, complementarlos y ampliarlos. Los ciudadanos podrán acceder a ellos pero no crearlos. Se trata de una plataforma viva que irá creciendo y mejorando con su uso. Con contenidos georeferenciados, interrelacionados tanto semánticamente como por autores. Vamos a universalizar el uso de contenido de calidad en el mundo de la salud.

2.- ¿Qué persigue o cuáles son los fines de Open Salud?

Nos dimos cuenta que en una situación normal las búsquedas de contenidos sobre salud es muy elevada, alrededor de un 20%. Sin embargo, en la situación actual esto se ha visto incluso incrementado. Sin embargo, el ciudadano no puede ni sabe diferenciar cuales son los contenidos de calidad, gran parte de los contenidos han sudo publicados por no profesionales, muchas veces no es que sean divulgativos es que dan información errónea o sesgada. Los ciudadanos no son capaces de diferenciarla y acaban obteniendo información incorrecta. Por otro lado los profesionales de la salud se dedican sobre todo a su trabajo de investigación, de atención sanitaria. Su medio no suele ser el digital ni el de los contenidos. Queremos facilitarles publicar esa información y facilitar a los ciudadanos acceder a información de calidad y cercanía.

3.- Los contenidos digitales existentes hoy día sobre temas de salud y sanitarios, al igual que ocurre con los de índole legal, suelen ser en gran medida producidos, editados y publicados por legos y no por especialistas en la materia, lo cual genera un riesgo informativo entre los consumidores de este tipo de contenidos. ¿Hay forma de controlar la calidad e idoneidad de los contenidos y de las fuentes que los emiten?

Esa es la base del problema, hablan demasiado los que no saben y a los que saben no se les escucha. Nuestro sistema parte de la premisa de que solo los profesionales podrán publicar contenidos pero es que además la propia comunidad de profesionales los valora. SI un profesional ha escrito algo muy valorado eso aumentará en visibilidad, no solo ese escrito sino los próximos que vaya a hacer. Así la propia plataforma va aprendiendo de cuales son los mejores contenidos y los mejores autores. Los autores también aumentan su reconocimiento y prestigio, al igual que ocurre con las publicaciones físicas. Por eso están incentivados a escribir más.

4.- ¿En este sentido qué tipo de control de curación de contenidos tienen pensado aplicar en la alimentación y decantación informativa del repositorio de contenidos?

La comunidad es la base de conocimiento y la encargada de validarlos. En ese sentido el esquema es parecido a la Wikipedia, los usuarios editores tendrán distintos niveles de perfiles en función de la valoración de la propia comunidad. Cuando más grande sea la comunidad más valor tendrá. Se trata de crear un circulo virtuoso donde los profesionales sanitarios tengan incentivos para publicar contenidos y los usuarios sepan que los contenidos a los que pueden acceder son útiles y tienen garantía de la propia comunidad de profesionales.

5.- A su juicio ¿qué papel juega la IA en el análisis de datos en la plataforma?

Buscamos que la plataforma aprenda conforme vaya siendo usada. Por un lado, los perfiles de uso y de visitas de los contenidos permiten recomendar en función den análisis semántico de los mismos pero también de patrones de búsqueda y de navegación habituales. Para los profesionales que visitan los contenidos estando logueados en algoritmo nos permite también identificar los contenidos creados por los profesionales concretos y sus patrones de visitas anteriores. La plataforma se nutre también de tendencias externas. Es decir si existe un interés creciente de ciertas temáticas con lo que la plataforma priorizará esa información siempre sobre la base de la calidad contrastada de la misma.

6.- Alexa, los chatbots, los asistentes online y resto de soluciones apoyadas en la aplicación de la IA y el machine learning, serán nuestros próximos doctores de cabecera?

Una cosa muy importante es que esta plataforma no es una herramienta diseñada para hacer diagnósticos en remoto. Se trata de una plataforma de información que en ningún caso puede suplir la valoración personalizada del médico en cuanto a diagnostico y tratamiento. Lo que sí que va a poder ser es un repositorio fiable de información sobre aspectos preventivos, mejores prácticas e información sobre doctores y servicios cercanos o especializados en ciertas áreas. Uno de los aspectos que más estamos cuidando es la accesibilidad. No queremos una plataforma para expertos en tecnología sino para todo el mundo. Por eso es importante que desde el móvil o simplemente por voz cualquier pueda realizar las consultas y recibir respuestas válidas. Hemos abierto varias líneas de investigación con entidades colaboradoras como centro de Cirugía de Mínima Invasión o eSaludate para ir mejorando funcionalidades contanto también con su experiencia. Como digo se trata de un proyecto colaborativo.

7.- Han anunciado un sistema de crowdfunding ¿podría explicarnos en qué consistirá y cuál será su finalidad?

Hablando con las instituciones colaboradoras hemos visto que la actual situación ha acelerado los procesos de innovación colaborativa. Muchas organizaciones han empezado a colaborar y buscando financiación en proyectos para crear respiradores, fabricar equipos de protección sanitaria y desarrollar proyectos de esterilización o limpieza de superficies. Ha habido colectivos de los llamados makers aportando sus conocimientos y esfuerzos en la lucha social contra la pandemia. Queremos que Open Salud sirva de facilitador de esa colaboración entre sanitarios, colectivos makers e inversores.

8.- Y para terminar, pensando en nuestro público mayoritario compuesto por usuarios y consumidores de información jurídica, nos gustaría preguntarle si en la plataforma tendrá cabida información y contenidos relacionados con la medicina legal y la protección de la privacidad en el entorno sanitario.

Creo que está muy relacionado. La idea es que sirva para compartir información entre los profesionales sanitarios y con el publico en general. Los profesionales pueden querer compartir información y experiencias sobre aspectos como la responsabilidad civil o la protección de datos y los ciudadanos a su vez pueden estar interesados en conocer como se están tratando sus datos o tener información sobre aspectos tales como el consentimiento informado y las autorizaciones a menores de edad o similares. Al ser una plataforma viva donde la colaboración es la base será su propio uso el que vaya definiendo cuales son las líneas por las que se vaya desarrollando más.

