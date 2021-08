Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal Los economistas critican el plazo establecido para hacer aportaciones a la reforma concursal Noticia 05-08-2021 Europa Press

Los economistas consideran que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, pero critican que no se aborde con seriedad la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.