Luis Belart, nuevo socio de Bancario y Financiero de Dentons

Hasta ahora Luis Belart ocupaba el cargo de counsel en la firma. Su promoción se enmarca en la clara apuesta de la firma por el crecimiento de una de las prácticas más activas y consolidadas del despacho en España, así como en su apuesta por el talento interno.

Belart cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a entidades de crédito, empresas, fondos y sponsor en operaciones de financiación e inversión en deuda. Está especializado en operaciones de financiación locales e internacionales, en particular relativas a financiación de activos (especialmente real-estate y aeronaves), financiación a la exportación, financiación corporativa, financiación de adquisición, refinanciaciones, reestructuración de deuda y situaciones de preinsolvencia, así como instrumentos de liquidez (factoring, descuento de efectos, APR, etc.).

En el último año ha asumido el papel de coordinador de la plataforma Latam Hub, un servicio innovador de Dentons de cobertura legal multi área para los clientes del sector de infraestructuras y energía (principalmente) que invierten o hacen negocios en América Latina.

En su formación académica, además de Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad Complutense, cabe destacar que cursó los estudios de postgrado (MBA) por la prestigiosa escuela de negocios, IESE Business School. Paralelamente, Belart ha desarrollado su faceta docente como profesor del programa de especialización en Derecho de los Mercados Financieros en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), además de ser autor de varios artículos y capítulos vinculados a la financiación estructurada.

Entre otros reconocimientos, Belart ha sido calificado como Risign Star por el directorio Legal 500, Ones to Watch por el directorio Best Lawyers y ha sido galardonado con el premio 40 Under Forty Awards 2022 de Iberian Lawyer como el abogado más reconocido en Bancario y Financiero en España y Portugal con menos de 40 años.

Junto al nombramiento de Belart, la firma ha promocionado a Jorge Carmona a la categoría de counsel del área de Corporate y M&A. Carmona, que se unió a Dentons en 2019, proveniente del despacho Uría Menéndez, está especializado en Derecho Mercantil en general, en áreas tales como fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho societario y gobierno corporativo. A lo largo de su trayectoria profesional, ha intervenido en numerosas operaciones de M&A de entidades en diversos sectores, asesorando en joint ventures, emisiones de capital, conflictos entre socios, restructuraciones societarias, operaciones de private equity, así como en materia de gobierno corporativo a sociedades cotizadas y no cotizadas.

Jabier Badiola, socio director de Dentons, destaca “la gran experiencia y reconocimiento de Belart y Carmona en sus respectivos sectores”. Y añade que “estas merecidísimas promociones forman parte de nuestra clara apuesta por la carrera interna de los abogados de la firma y reconocen la altísima calidad del asesoramiento que ambos abogados brindan diariamente a nuestros clientes”.

