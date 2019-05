Maroto inaugura este martes la 4º edición de DES-Digital Enterprise Show, con más de 450 expertos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inaugurará este martes, 21 de mayo, la cuarta edición de DES-Digital Enterprise Show, que reunirá durante tres días en Ifema a más de 25.000 profesionales de 50 países y unos 450 expertos en tecnologías habilitadoras de la innovación que permiten transformar los negocios.

Junto a Maroto estarán también el secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo; la directora policy strategy, DG Connect de la Comisión Europea, Lorena Boix Alonso; el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto y el viceconsejero de Economía Javier Ruiz.

DES-Digital Enterprise Show 2019 se presenta como un punto de encuentro entre directivos y ejecutivos que quieren impulsar la digitalización de sus empresas, y las firmas mundiales líderes que están desarrollando soluciones tecnológicas para ayudar a impulsar nuevos modelos económicos a través de la digitalización.

El responsable de Consultoría de EY, Ignacio Rel Socio, ha destacado que la irrupción de las nuevas tecnologías "está cambiando paradigmas" y que las empresas "deben innovar, transformar los modelos de negocio mejorando la eficiencia, la experiencia de los clientes y lanzando nuevos productos y servicios".

"Por eso, la transformación digital es una de las palancas de crecimiento para EY por la que ha venido apostando desde hace tiempo. Poner nuestras capacidades digitales al servicio de nuestros clientes para adaptar su negocio a esta nueva realidad reafirma nuestra idea de que este gran cambio generará numerosas oportunidades, pero también riesgos para quienes permanezcan al margen", entiende.

Como en años anteriores, este encuentro combinará un espacio de exposición, donde los directivos y ejecutivos podrán encontrar las soluciones tecnológicas "más innovadoras para iniciar y ahondar en su

camino a la digitalización de la mano de 300 empresas como IBM, Altran, Deloitte Digital, EY, T-Systems, Globant, KPMG, Santander, Telefónica, Nutanix, Seidor o Improove.

El director de Marketing y Comunicación de T-Systems Iberia, Ferran Serrano, ha señalado que habitualmente se habla "mucho" de Big Data, redes 5G y Conectividad, Seguridad, Cloud... pero se pierden de vista "las aplicaciones reales que llegan a la sociedad".

"Estar presentes en DES2019 nos permite explicar cómo estas tecnologías se aplican en productos reales, que las empresas utilizan en su vida diaria. Creemos que es necesario contar con estos espacios para que la tecnología cobre una dimensión global y no quede en simples conceptos que se manejan en el entorno empresarial", ha añadido.

Junto a este espacio de experiencia, DES2019 celebrará Digital Business World Congress, que tendrá como ejes centrales la Industria 4.0, la Inteligencia Artificial, el Blockchain y la Ciberseguridad. Será George Beebe, exresponsable de análisis para Rusia en la CIA, el que dé el pistoletazo de salida a tres días de conocimiento.

A las 10 horas, en el Main Auditorium, ofrecerá su ponencia 'El nuevo significado de guerra: cómo la tecnología e Intenet dan forma a nuestra nueva guerra en la sombra con Rusia'. Beebe expondrá la nueva realidad geopolítica que afronta el mundo actual, donde "Rusia y Occidente están en una guerra virtual no declarada, una guerra en la sombra que se está librando sin reglas, y en la que ninguna de las partes reconoce lo fácilmente que podría salirse de control", destacan desde la organización.

La agenda se completará con la intervención de Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica, que acercará lo bueno y lo malo que puede llegar en un futuro próximo con las tecnologías cognitivas en 'A World of AI: A World to Build"; mientras que Philipp Ostermeier, Senior Partner, Strategy and Digital Transformation de KPMG, que en 'Winning the transformation race. How to operationalize your digital strategy' pondrá el foco en las claves para conseguir "una exitosa carrera hacia la digitalización: el valor, la persistencia y la rapidez".

Los resultados de implantar la Industria 4.0 en el sector manufacturero los introducirá Henrik von Scheel, uno de los creadores del concepto de Industria 4.0 para el gobierno alemán en 'Industry 4.0-The future of Growth and Productivity'.

Destaca también el panel de expertos como Ignacio Álvarez Vargas de Siemens, Jacobo de Silva Urquijo, Partner Supply Chain and Operations Leader de EY; Alberto Martín Rivals, Head of Management Consulting de KPMG; Ramón Antelo, Managing Director World Class Center Advanced Manufacturing de Altran; y Osmar Polo CEO de T-Systems, con la conferencia 'The Smart Connected Factory. The next level of production competitiveness'.

OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS

El miércoles, 22 de mayo, será Michael Casey, experto mundial en Blockchain, quien abra las sesiones poniendo el foco en esta disruptiva tecnología y las oportunidades que aporta a las empresas para seguir creciendo y desarrollando negocio en 'Blockchain Technology: An Indispensable Trust Framework for the Fourth Industrial Revolution'.

Ralph Demuth, VicePresident, IBM Cloud and Cognitive Software, Technical Executive, Europe de IBM traerá las claves para convertir en conocimiento real sobre el modelo de negocio y los desafíos específicos de la industria y cómo aplicar la tecnología de nuevas maneras para obtener mejores resultados en 'The Next Chapter of Digital Transformation'.

En este enfoque ahondará Meredith Whalen, Chief Research Officer de IDC con 'The Future Enterprise: How Leading Organizations Apply Technology to Gain Insight, Empathize with Customers and Engage Employees', donde hablará sobre dónde y cómo las empresas medianas y grandes están invirtiendo sus recursos tecnológicos para automatizar la empresa, crear empatía con los clientes y abrazar el futuro del trabajo.

Pondrán el broche final a la agenda del día Didier Bonnet, EVP & Global Digital Transformation Leader de Capgemini Invent, y Jacques Bughin, director at McKinsey Global Institute y Senior Partner de McKinsey. La idea de esta jornada es que los directivos de cualquier empresa potencien la transformación digital de sus organizaciones.

Por su parte, Jack Cheng, CEO de la fabricante china de coches eléctricos y autónomos NIO, abrirá la agenda del jueves, 23 de mayo, con el coche autónomo y los retos de la industria de la automoción en la nueva era digital como protagonistas en 'Digital Mobility and Beyond'.

Uno de los debates más esperados en DES2019 se celebrará también este día bajo el título 'Leaders of Digital. A conversation about the power of the future', en el que Marta Martínez de IBM, Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Sergio Oslé, presidente de Movistar+; Sarah Harmon Picca, Country Manager Spain & Portugal de LinkedIn; y Fuencisla Clemares, Country Manager Spain & Portugal de Google, conversarán sobre los retos del futuro para las empresas en la era digital.

También el 23 los asistentes a DES219 podrán acercarse a través de casos y ejemplos, a diferentes formas de aprovechar la revolución digital para empoderar a las organizaciones ante los retos del futuro de la mano de Martin Migoya, CEO de Globant, en 'Augmented Intelligence: The transformational power of AI in organizations'.

