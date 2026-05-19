Más de 1.000 mutualistas piden al Congreso una pasarela al RETA justa y sin exclusiones a través de la campaña del ICAM

El diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Manuel Mayllo ha entregado esta mañana en la Cámara Alta las 1.102 cartas remitidas por abogados y abogadas mutualistas a los grupos parlamentarios a través de la campaña “De abogado a diputado”.

En apenas siete días, un total de 1.102 abogados y abogadas mutualistas han remitido cartas a los grupos parlamentarios a través de la campaña “De abogado a diputado”, impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para reclamar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) “justa, real y sin exclusiones” en vísperas de la decisiva votación parlamentaria sobre la futura regulación del sistema.

Las cartas han sido entregadas este martes en el Congreso de los Diputados por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Manuel Mayllo, responsable de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, como parte de una iniciativa con la que el Colegio busca trasladar directamente a los responsables políticos la situación de miles de abogados y abogadas que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y que hoy afrontan pensiones insuficientes o situaciones de desprotección social.

“Detrás de cada una de estas cartas hay trayectorias completas de dedicación a la abogacía y, en muchos casos, también al servicio público de la Justicia desde el Turno de Oficio”, señala Mayllo. “Estamos hablando de profesionales que confiaron durante años en un sistema legalmente reconocido y que hoy afrontan una enorme incertidumbre sobre su futuro”, añade.

Las misivas remitidas por los mutualistas reclaman una solución “urgente, completa y garantista” y advierten de que la futura regulación solo será una verdadera respuesta si garantiza una pasarela “justa, real y para todos los mutualistas afectados”. Para los participantes en la campaña, “una solución parcial o insuficiente no resolverá el problema”, y auguran que “el éxito de esta ley no se medirá solo por su aprobación, sino por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.

Última llamada antes de la votación

La campaña se ha articulado a través de una plataforma habilitada por el ICAM para que los mutualistas pudieran dirigirse directamente a los diputados responsables de la tramitación parlamentaria de la norma. La iniciativa se ha desarrollado en vísperas de la votación sobre la futura pasarela al RETA y ha permitido remitir al Congreso más de un millar de cartas firmadas por abogados y abogadas afectados por el actual sistema mutualista alternativo.

El objetivo, en última instancia, es que los grupos parlamentarios afronten la votación “conociendo de primera mano las consecuencias reales que puede tener la futura regulación sobre miles de profesionales”, afirma Mayllo. “Creemos que era importante que los diputados pudieran leer directamente la voz de los afectados antes de adoptar una decisión que marcará el futuro de muchos mutualistas”, concluye.

Una solución que no deje fuera a los afectados

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, considera que las más de 1.000 cartas remitidas al Congreso evidencian que la situación de los mutualistas alternativos, lejos de ser un problema individual o residual, es una cuestión de alcance estructural dentro de la profesión. “Estamos hablando de abogados y abogadas que desarrollaron durante décadas su carrera profesional dentro del marco legal existente, sosteniendo despachos, prestando servicio público desde el Turno de Oficio y contribuyendo al funcionamiento cotidiano de la Justicia, y que hoy afrontan prestaciones claramente insuficientes tras toda una vida de ejercicio”, afirma.

En línea con las aspiraciones del colectivo afectado, Ribón advierte de que la futura regulación “solo será una verdadera solución si responde a la diversidad real de situaciones existentes dentro del colectivo mutualista” y evita generar “nuevas bolsas de exclusión”. Por tanto, “la pasarela no puede limitarse a ofrecer una respuesta parcial o puramente formal, sino que debe construirse con criterios de suficiencia, equidad y seguridad jurídica, garantizando que ningún mutualista afectado quede atrás”.

En esa línea, el ICAM viene trasladando a los grupos parlamentarios la necesidad de que la solución final atienda a la diversidad real de situaciones existentes dentro del colectivo, incluyendo carreras largas desarrolladas íntegramente bajo el sistema alternativo, carreras mixtas entre mutualidad y Seguridad Social, mutualistas pasivos o profesionales próximos a la jubilación. El Colegio defiende además que la reforma debe apoyarse en las propuestas de consenso planteadas por los propios afectados y evitar exclusiones que puedan dejar fuera a parte del colectivo.

En los últimos años, el ICAM ha venido defendiendo públicamente la necesidad de una solución voluntaria, suficiente y jurídicamente garantista para todos los profesionales afectados. Entre otras iniciativas, el Colegio ha impulsado una propuesta técnica de regulación elaborada por la expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Emilia Casas, y ha promovido distintas actuaciones institucionales orientadas a mejorar el alcance de la futura norma antes de su aprobación definitiva.

Apoyo a la movilización del 23 de mayo

Con motivo de la concentración convocada el próximo 23 de mayo en Madrid por distintas plataformas y asociaciones de abogados mutualistas de toda España, el ICAM facilitará de forma excepcional el préstamo de togas a los colegiados y colegiadas que deseen asistir a la movilización.

Las togas podrán retirarse desde el viernes 22 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en las salas de togas de los juzgados de Plaza de Castilla, Princesa, Julián Camarillo y Móstoles. La devolución deberá efectuarse antes de las 15:00 horas del lunes 25 de mayo en el mismo punto de recogida, comprometiéndose cada colegiado a realizar un uso adecuado y diligente de la prenda.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos