Squire Patton Boggs incorpora a Lorena Fatás como socia en el área de Litigación en Madrid

Su experiencia abarca disputas de inversión y comerciales, representación de estados soberanos y asesoramiento en sectores como la banca, la energía, la infraestructura y las empresas públicas

Lorena ha sido previamente Abogada del Estado en el Departamento Especial de Economía, Energía y Medio Ambiente de la Abogacía del Estado.

Es ampliamente reconocida por su trayectoria en litigación compleja, arbitraje y asuntos regulatorios relacionados con política económica, transición energética y normativa medioambiental.

Stephen Sampson, responsable del área de Litigación en EMEA, declaró: “Nuestro despacho cuenta con un equipo sólido de abogados de litigación en cuatro continentes. Lorena es una abogada con gran talento y experiencia en numerosos casos complejos, y estamos encantados de que haya elegido incorporarse a nuestra firma tras su etapa en la Abogacía del Estado. Se suma a un equipo consolidado en Madrid, liderado por Javier Izquierdo, y estoy seguro de que está plenamente preparada para asesorar a nuestros clientes tanto en asuntos nacionales como internacionales, apoyándose además en nuestras sólidas conexiones en Latinoamérica.”

Teresa Zueco, socia directora de la oficina de Madrid, añadió: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Lorena. Cuenta con una excelente reputación y muchos años de experiencia al más alto nivel. Nos hemos centrado en consolidar Madrid como una oficina de servicios integrales, con la especialización que demandan los clientes y profundidad en nuestras áreas clave. La litigación ha sido una prioridad estratégica y, bajo el liderazgo de Javier Izquierdo, hemos construido en España un equipo del que nos sentimos especialmente orgullosos.”

Lorena Fatás es una abogada con amplia experiencia en arbitraje y litigación. Antes de incorporarse a la Abogacía del Estado en el Departamento Especial de Economía, Energía y Medio Ambiente, trabajó durante más de cinco años en el Departamento de Arbitraje Internacional del Gobierno de España, donde fue nombrada Jefe-Adjunto en 2021. Durante este periodo, asesoró y representó al Reino de España en complejos litigios entre inversores y Estados, especialmente en el marco del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y tratados bilaterales de inversión (BIT).

Su experiencia abarca disputas de inversión y comerciales, representación de estados soberanos y asesoramiento en sectores como la banca, la energía, la infraestructura y las empresas públicas. Asimismo, ha trabajado de forma intensiva en el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales en múltiples jurisdicciones. Su labor como litigadora ha sido reconocida por la CNUDMI (UNCITRAL), habiendo participado en uno de sus grupos de trabajo sobre la reforma del sistema de resolución de disputas inversor-Estado (ISDS). También cuenta con amplia experiencia en instituciones clave de derecho procesal y arbitraje, como el CIADI (ICSID) y la SCC.

“Estoy muy ilusionada por incorporarme a Squire Patton Boggs”, señaló Lorena Fatás. “En el ámbito de la resolución de disputas, el despacho opera al más alto nivel y cuenta con clientes de primer nivel en todo el mundo. La presencia de la firma en España es además una historia de éxito, y estoy deseando trabajar con el excelente equipo de Madrid.”

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