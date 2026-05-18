Madrid acoge esta semana el congreso internacional de abogados iberoamericanos

Representantes de la abogacía de toda Iberoamérica se reunirán del 20 al 22 de mayo para abordar los retos actuales del ejercicio profesional

La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), de la que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española, celebrará su 50 aniversario con un congreso internacional que reunirá en Madrid, del 20 al 22 de mayo, a representantes de la abogacía de toda Iberoamérica para reflexionar sobre los retos actuales del ejercicio profesional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El congreso abordará cuestiones de especial relevancia como el ejercicio del derecho de defensa y los desafíos para las democracias, la previsión social de la abogacía en Iberoamérica, la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en la justicia, la protección de los derechos humanos en el marco de las migraciones, y el papel de la abogacía ante los nuevos desafíos globales como el cambio climático, la igualdad, la diversidad y la conciliación. Asimismo, este Congreso servirá como espacio de intercambio de experiencias entre los diferentes colegios de la abogacía y operadores jurídicos de distintos países.

Desde su fundación en 1976, la UIBA ha desempeñado un papel clave en la defensa de la independencia de la abogacía, la cooperación jurídica internacional y la promoción de los derechos fundamentales en el ámbito iberoamericano. Además, la agrupación ha impulsado iniciativas orientadas a reforzar los vínculos entre las organizaciones de abogados y abogadas, contribuyendo a la construcción de un espacio jurídico común basado en los valores de justicia, independencia y servicio a la ciudadanía.

La celebración de este 50 aniversario supone una oportunidad para poner en valor la trayectoria de la organización y proyectar su compromiso con una abogacía sólida, independiente y preparada para afrontar los desafíos del futuro.

En la inauguración del encuentro, que se llevará a cabo el 20 de mayo, intervendrán Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Salvador González, presidente de la Abogacía Española; y Carlos Alberto Andreucci, presidente de la UIBA.

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