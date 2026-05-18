Madrid acoge esta semana el congreso internacional de abogados iberoamericanos

El congreso abordará cuestiones de especial relevancia como el ejercicio del derecho de defensa y los desafíos para las democracias, la previsión social de la abogacía en Iberoamérica, la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en la justicia, la protección de los derechos humanos en el marco de las migraciones, y el papel de la abogacía ante los nuevos desafíos globales como el cambio climático, la igualdad, la diversidad y la conciliación. Asimismo, este Congreso servirá como espacio de intercambio de experiencias entre los diferentes colegios de la abogacía y operadores jurídicos de distintos países.
Desde su fundación en 1976, la UIBA ha desempeñado un papel clave en la defensa de la independencia de la abogacía, la cooperación jurídica internacional y la promoción de los derechos fundamentales en el ámbito iberoamericano. Además, la agrupación ha impulsado iniciativas orientadas a reforzar los vínculos entre las organizaciones de abogados y abogadas, contribuyendo a la construcción de un espacio jurídico común basado en los valores de justicia, independencia y servicio a la ciudadanía.
La celebración de este 50 aniversario supone una oportunidad para poner en valor la trayectoria de la organización y proyectar su compromiso con una abogacía sólida, independiente y preparada para afrontar los desafíos del futuro.
En la inauguración del encuentro, que se llevará a cabo el 20 de mayo, intervendrán Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Salvador González, presidente de la Abogacía Española; y Carlos Alberto Andreucci, presidente de la UIBA.