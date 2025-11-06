Más de 300 expertos nacionales e internacionales en propiedad industrial y marcas se dan cita en España

El III Foro Europeo de Propiedad Industrial se celebrará en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre.

Esta edición cuenta con la colaboración de Cisco, Acció, Ayuntamiento de Barcelona, Herrero y Asociados, HP, Altadis-Imperial Brands, Red Ponts y SICPA.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A (OEPM), celebra por tercer año consecutivo en Barcelona el Foro Europeo de Propiedad Industrial. El foro, al que acudirán más de 300 expertos nacionales, europeos e internacionales del mundo de la empresa, las marcas y la propiedad industrial, cuenta este año con 10 mesas redondas y cerca de 60 ponentes.

La tercera edición se celebra este año en La Pedrera los días 27 y 28 de noviembre con un mayor número de asistentes, de mesas y de ponentes, para analizar todos los aspectos relativos a la situación de la propiedad industrial (PI) en Europa desde la perspectiva de los profesionales implicados en la protección y la defensa de los derechos de PI.

Para el director general de ANDEMA, Gerard Guiu: “2025 es sin duda la consolidación no sólo del encuentro, sino también del papel de España en su aportación a la propiedad industrial a Europa, e incluso al mundo. Este año, además de contar con instituciones y empresas locales, nacionales y europeas, tenemos una participación importante a nivel internacional”.

Defensa de la marca y la PI

Como cada año, los dos días del evento estarán precedidos por una recepción en el Ayuntamiento de Barcelona y, como novedad, la Junta Directiva de ANDEMA entregará dos reconocimientos por la labor en la defensa de la marca y la PI: a una persona por su trabajo a nivel profesional y a una organización por su trayectoria. Asimismo, la asociación hará una mención especial la Zona Franca de Barcelona, miembros de ANDEMA, por haber recibido el Certificado de Seguridad y Transparencia otorgado por la OCDE.

En las 10 mesas redondas que forman el foro de 2025 se tratarán temas como la coordinación policial, las patentes esenciales, los retos en el entorno digital, la competencia desleal o el papel de los medios de comunicación en la defensa de la propiedad industrial, entre otros.

El foro será inaugurado por Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA; Elisa Rodríguez, directora de la OEPM y Jaume Duch, conseller de la UE y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. El subsecretario de Turismo e Industria y presidente de la OEPM, Pablo Garde, será el encargado de abrir la segunda jornada y en el acto de clausura del foro participarán João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO; Daren Tang, director general de la OMPI, y Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo.

Entre los participantes en las mesas redondas, este año el foro cuenta con instituciones como el la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos, Aduanas o la Fiscalía de Barcelona; asociaciones internacionales y europeas como INTA (International Trademark Association), ACG (The Anti-Counterfeiting Group) o INDICAM (la ANDEMA italiana); empresas como Ecoalf, ISDIN, Inditex, HM Hospitales, LVMH, Mahou San Miguel, Osborne, TOUS o Xiaomi.

Además, el foro cuenta este año con una mesa formada íntegramente por jueces para analizar la vulneración de los derechos de PI; otra por periodistas y otra por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel local, nacional y europeo.

En esta edición colaboran Cisco, Acció, Ayuntamiento de Barcelona, Herrero y Asociados, HP, Altadis-Imperial Brands, Red Ponts y SICPA.

El programa provisional del Foro Europeo de Propiedad Industrial se puede consultar en este enlace.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos