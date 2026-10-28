MEMENTO MORI. In memoriam Antonio Montero

En memoria de Antonio Montero, fallecido en el accidente de tren de Urda

El tren volaba; el tren intentaba superar todas las cuestas, repechos, retrasos y obstáculos que habían ido surgiendo a su paso.

A la altura de Urda, donde el Cristo de la Vera Cruz, desde 1596, vela por quienes bajo su advocación se amparan, el tren reventó las entrañas del silencio y del relativo sosiego del viaje, detonando, a doscientos kilómetros por hora, la vida de muchas docenas de viajeros.

Hoy, el Cristo de Urda estaba consternado, como todos los hombres de bien, como todos nosotros.

En ese tren viajaba, también, Antonio Montero Domínguez, Inspector de Hacienda y colaborador frecuente de LEFEBVRE. Destacadamente, y desde hace muchos años, autor del Memento de Procedimientos Tributarios.

Nos dijimos que no podía ser, Antonio…

Nos dijimos que no podía ser que dejaras pendientes de corrección las galeradas más importantes de tu vida, de nuestro futuro. Que todos los capítulos del Memento se desencajaran de sus pliegos y volasen por los aires, manchados de sangre, heridos de muerte.

Pero Jesús me lo confirmó: «Ha fallecido, Juan. Iba con él un compañero que se ha salvado y lo ha reconocido. No hay duda…Un desastre »

En LEFEBVRE estamos de luto.

Los Mementos lloran la perdida de alguien de tanta valía intelectual, de tanta sensatez y de tanta rotundidad en la formulación de criterios.

¿Quién va a aportar ahora la mordacidad necesaria, la inteligencia cáustica en la crítica hacia los defraudadores y fabricantes de soluciones sofisticadas -tantas veces pasando por Miami- que soliviantaban tanto tu espíritu de técnico estricto, preciso e incomparable?

Te recordaremos siempre como siempre fuiste: honesto, recto, íntegro y cumplidor,

Lefebvre te llora, Antonio. Los Mementos, ¡tu Memento!, están, igual que nosotros, en duelo editorial.

Juan Pujol

Presidente de Lefebvre

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