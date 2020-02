El Memento Personas con Discapacidad, la obra que aborda la normativa reguladora para las personas discapacitadas

La obra, dirigida a personas con discapacidad, abogados, asesores y empresas, analiza todas las cuestiones referentes al tratamiento fiscal de la discapacidad, el ámbito laboral y de la Seguridad Social, la accesibilidad y las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Lefebvre presenta, en colaboración con la Fundación ONCE, el Memento Personas con Discapacidad, una obra práctica y rigurosa que aborda la normativa relacionada con esta materia desde una perspectiva múltiple y, por tanto, más completa, que afecta a más de 3 millones de personas discapacitadas censadas actualmente en España y a sus familias.

El Memento de Lefebvre ofrece a las personas con discapacidad, abogados, asesores y empresas, el análisis más completo de la normativa referente a los ámbitos de la fiscalidad, empleo y Seguridad Social, prestaciones y accesibilidad.

La presentación de la obra será en la Fundación ONCE el día 12 de febrero y contará con la presencia e intervenciones de Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Alberto Durán y Miguel Ángel Cabra de Luna, vicepresidente y director del Área de Alianzas y Relaciones Sociales e Internacionales de la Fundación ONCE, respectivamente; así como de Elena Cruz González, técnico jurídico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE, y Torcuato Recover Balboa, abogado de Recover Abogados, ambos como autores que han colaborado en su elaboración.

Tratamiento legal de la discapacidad



Este Memento ofrece a las personas con discapacidad, a sus abogados, asesores y a las empresas, un análisis completo de toda la normativa relativa a esta materia, abordándolo desde una múltiple perspectiva entra la que se encuentra la accesibilidad. La Ley General de derechos a las personas con discapacidad y de su inclusión social contiene las normas determinantes para las condiciones básicas de accesibilidad; en concreto, igualdad de oportunidades y prevención y supresión de discriminación para compensar desventajas y dificultades. En este sentido, la obra engloba la normativa referida a la accesibilidad y las características que deben cumplir los entornos, bienes, productos y servicios, para facilitar su utilización y disfrute, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Además contempla el acceso y contenido de las prestaciones que forman parte del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Por último, el Memento Personas con Discapacidad recoge el tratamiento fiscal de la discapacidad en todos los impuestos (IRPF, IVA, IS, IPT/AJD....), incluyendo la regulación autonómica y la de los Regímenes Forales, a las prestaciones de la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales y el empleo de los trabajadores con discapacidad, tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.

Los Centros especiales de empleo, las empresas ordinarias y enclaves laborales, entidades, las Entidades y fundaciones dedicadas a la protección y ayuda de las personas con discapacidad y los Asesores fiscales y laborales que lo requieran, tienen en esta obra todas las claves para conocer el tratamiento legal de la discapacidad. La obra tiene el sello Vía Libre de la Fundación ONCE, una línea editorial para unificar la edición de todos los estudios y publicaciones que elaboran los distintos departamentos y entidades que forman parte de la fundación.

