Miami se consolida como puente jurídico regional en el Foro de Gerencias Legales 2025

La sede de Akerman LLP en Miami ha acogido una nueva edición del Foro de Gerencias Legales, una cita que ha reunido a más de un centenar de líderes jurídicos de destacadas empresas y firmas legales de toda Iberoamérica.

Organizado por Gericó Associates, el evento se ha consolidado como una plataforma de referencia para el análisis estratégico de los desafíos que enfrentan actualmente las direcciones jurídicas en un entorno empresarial cada vez más competitivo, regulado y en constante transformación.

Durante la jornada, se han desarrollado seis paneles temáticos que han abordado cuestiones clave como las disputas internacionales, la regulación FinTech, el Compliance en inversiones internacionales, el papel del legal counsel en procesos de M&A y el liderazgo jurídico en contextos cambiantes. El foro ha contado con la participación de representantes de empresas como FedEx, Mastercard, Avianca, FIFA, Telefónica, Airbnb, Niubiz, GESA Globalist Ventures LLC, SKY Airline, Primax, Pricemart, Cask NX, TelevisaUnivisión, Duragas Abastible, Ontop, Ingram Micro, Greening, University of Miami, OHLA, Banco Bogotá, Microsoft, Contecon Guayaquil, The Hershey Company, Chiquita, BH Compliance y Colgas, entre otras, así como con socios de firmas como McDermott Will & Emery, Consortium Legal, BBL ADVOGADOS y Palomino Abogados.

Miami como puente entre EE. UU. y América Latina

Moderado por Pedro Freyre, Chair de la práctica internacional de Akerman, el panel inaugural ha explorado el rol estratégico de Miami como nexo jurídico y comercial entre América Latina y Estados Unidos. Andrea de Lima (VP Regional Counsel – US Operations and Colombia en Pricesmart) ha señalado cómo la ubicación de la ciudad, así como el perfil bicultural de muchos abogados locales, ha favorecido el entendimiento de ambas realidades jurídicas.

Por su parte, Ana Salas Siegel (Founder y CEO de GESA Globalist Ventures) ha reflexionado sobre la necesidad de que los abogados in-house “se ganen su lugar en la mesa”, pasando de ser percibidos como un “departamento del no” a verdaderos gestores de riesgo y socios del negocio. En relación con la IA, Matías Hercovich (Managing Director Regional Counsel en FedEx), Giuseppe Galluccio (Legal Manager de OHLA) y otros ponentes han coincidido en que su impacto será significativo en el trabajo legal más operativo, aunque su adopción plantea aún retos legales y éticos.

Disputas internacionales: arbitraje, jurisdicciones y confianza

Moderado por María Cristina Rosales del Prado, Special Legal Consultant en McDermott Will & Emery, este panel ha abordado los distintos enfoques de resolución de controversias en la región. Gerardo Hernández (socio de Consortium) ha advertido sobre la inestabilidad institucional en algunos países, que afecta directamente la confiabilidad del sistema judicial. Luis Palomino (socio fundador y director de Palomino Abogados) ha destacado la necesidad de anticiparse a las reformas judiciales, mientras que Luis A. Pérez (Chair, Latin America and the Caribbean Practice / Co-Office Managing Partner de Akerman) ha defendido al arbitraje como herramienta ágil y eficiente, especialmente cuando se elige Miami como sede. Mauricio Marengo (Legal Specialist de Microsoft) ha señalado la falta de armonización normativa como un reto estructural para litigios y cumplimiento, algo que también ha sido subrayado por Patricio Varela (Chair, Miami Tax Practice Co-Chair, LatAm Practice de FIFA), quien ha compartido la experiencia de coordinar múltiples jurisdicciones en eventos internacionales.

Revolución FinTech: regulación e innovación

El tercer panel, moderado por Daniel Becker (socio de BBL Advogados), ha reunido a representantes clave del ecosistema digital y financiero. Carolina Rincón (Chief Legal Officer de Ontop) ha subrayado la importancia de que el equipo legal trabaje coordinadamente desde el inicio del desarrollo de nuevos productos. Walter Álvarez (gerente legal de Niubiz) ha compartido avances logrados en Perú gracias a un sandbox regulatorio más flexible, mientras que Victoria Meni (Associate General Counsel Product, SSA LATAM de Airbnb) ha alertado sobre la tendencia a sobrerregular sin comprender la naturaleza de las plataformas digitales. Por su parte, Felipe Rincón (Vicepresident Public Policy – Latinamerica & Caribbean de Mastercard) ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar el juicio de negocio en las decisiones legales, con equipos jurídicos y de políticas públicas trabajando codo a codo.

Compliance en inversiones internacionales: de la teoría a la práctica

Moderado por Miguel Hernández (socio de Palomino Abogados), el cuarto panel ha ofrecido una visión integral sobre cómo adaptar programas de cumplimiento a contextos regulatorios diversos. Andrea Mon (Global Executive Ethics, Compliance and Contracts Officer /Board Advisor de Cask NX) ha compartido la dificultad de aplicar políticas ESG en sectores donde algunos criterios no resultan del todo relevantes. Carlos Cabezas (Gerente Legal y Asuntos Corporativos | Compliance Officer de Duragas) ha señalado los retos de la tropicalización del Compliance, mientras que Susana Sierra (Directora Ejecutiva de BH Compliance) ha remarcado que las mayores amenazas suelen estar en las operaciones del día a día. Paulo Maruri (gerente legal de Contecon Guayaquil) ha advertido sobre el riesgo de caer en un “paper compliance” sin aplicación real. También se ha discutido el uso de IA y sus implicaciones en privacidad, transparencia y ética.

El rol del legal counsel en fusiones y adquisiciones

El quinto panel, moderado por Christiane Reis (Assistant Director International Law Programs University of Miami School of Law), ha profundizado en el papel estratégico del legal counsel en operaciones de M&A. Claudia Cuadros (Legal Manager de Ingram Micro) ha resaltado la importancia de una mayor integración entre abogados externos e internos. Florencia Ortiz (Head of legal US de Greening) ha abordado el impacto de las diferencias culturales y jurídicas entre países, mientras que Luis Felipe Ocampo (Legal Director de Colgas) ha destacado el valor añadido que ofrecen los equipos legales con conocimiento profundo de ambos lados de la operación. Desde la práctica, Michael Silva (Chair, Miami Tax Practice Co-Chair, LatAm Practice de McDermott Will & Emery) y Yngrid Palmer (Corporate Counsel de Chiquita) han compartido experiencias sobre gestión de tiempos, comunicación efectiva y traducción de conceptos legales complejos para stakeholders no jurídicos.

Liderazgo legal en un entorno cambiante

El panel de cierre, moderado por Marc Gericó (Founding Partner & Global Managing Partner de Gericó Associates), ha ofrecido una visión estratégica sobre cómo los abogados generales deben adaptarse a entornos cada vez más volátiles y fragmentados. Felicia Nowels (Co-chair – Trade, Export Control and Sanctions team de Akerman) ha explicado cómo la diversidad normativa en EE. UU. obliga al abogado a estar permanentemente actualizado y ser proactivo. Juan Camilo Maldonado (vicepresidente jurídico y secretario general de Banco Bogotá) ha propuesto vincular los KPIs legales al desempeño financiero y operativo de la empresa. María Fernanda Ponte (Legal Counsel de Telefónica Global Solutions USA) ha señalado la necesidad de que los abogados in-house participen desde el diseño de soluciones, y Matías Hercovich (Managing Director Regional Counsel (ASC & CCA) de FedEx Express Latin America and Caribbean Division – USA) ha remarcado el valor de utilizar analogías para comunicar riesgos complejos a perfiles no jurídicos

El Foro de Gerencias Legales – Miami 2025 ha contado con el patrocinio de firmas de primer nivel como Akerman, Cáceres Torres, Consortium Legal, McDermott Will & Emery, Palomino Abogados, Aguado & Ruiz Abogados, BBL Advogados y Lexincorp, así como con el apoyo institucional de la Miami International Arbitration Society y la University of Miami – School of Law.

La próxima edición del Foro de Gerencias Legales se celebrará en Lima, el próximo 7 de agosto de 2025.

