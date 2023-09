Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales es el software de gestión de Lefebvre que permite identificar a cada cliente, evaluar su nivel de riesgo por un sistema de scoring y determinar las medidas de diligencia a aplicar permitiendo así a mantener un control sencillo sobre las obligaciones en la materia Multas de 10 millones de euros por incumplimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales de los despachos profesionales Noticia 19-09-2023 ElDerecho.com

Las principales sanciones a sujetos obligados del ultimo año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: no aplicar medidas de diligencia reforzada, no realizar examen especial, no nombrar un representante ante el SEPBLAC o no aplicar las medidas de seguimiento continuo de la relación, no identificar adecuadamente a los titulares reales de las compañías.