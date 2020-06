El TS anula un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que acordó exhibir en su sede la bandera de las siete estrellas verdes No pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos Noticia 01-06-2020 ElDerecho.com

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.