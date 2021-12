Obligación del uso de mascarilla de exteriores

El principal fin de esta norma, que ha entrado en vigor el 24 de diciembre es intensificar las medidas no farmacológicas, como es el uso generalizado de mascarillas por parte de la ciudadanía para reducir la transmisión comunitaria del coronavirus, así como la contratación de personal sanitario jubilado.

Modificación Ley 2/2021, de 29 de marzo

Se modifica el art. 6, estableciendo el uso obligatorio de mascarillas en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes.

No obstante, se exceptúa el uso de la mascarilla en exteriores durante la práctica de deporte individual, y también durante la realización de actividades que no sean de carácter deportivo, pero se realicen en espacios naturales, siempre que, en ambos casos se mantenga la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.

Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo

Se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2022 la posibilidad de que se contrate a profesionales de la Medicina y la Enfermería que ya hayan accedido a la jubilación, con ciertos requisitos, con el fin de realizar actividades asistenciales relacionadas con el COVID-19.

Contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la UE

Se autoriza cuando cuenten con un informe-propuesta condicionado del Comité de Evaluación, conforme a lo regulado en el RD 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de PGE para 2021

Se modifica el apartado segundo dad. 46ª, aplicando la fórmula que ha venido siendo habitual siempre que ha habido una desviación del IPC y alguna pensión estaba mejorada respecto del resto.

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

