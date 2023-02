ONTIER reafirma su apuesta por Londres como centro estratégico de negocios

De la mano de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido reúne a más 200 directivos y autoridades en la recepción de año nuevo en la Royal Academy of Arts

ONTIER y la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido junto con la Embajada, emplazaron en Londres a las principales empresas españolas, autoridades y representantes del Gobierno británico y representantes de la sociedad civil tanto española como británica, en la Royal Academy of Arts.

Con la exposición “Spain and the Hispanic World” como trasfondo, inaugurada recientemente por la Spanish Society en la Royal Academy of Arts, más de 200 asistentes se dieron cita en este primer encuentro que cada año promueve la Cámara para reunir a los principales actores económicos en este mercado tan dinámico y con tanta proyección internacional y potencial de crecimiento.

El embajador de España en Londres, José Pascual Marco junto con Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara, abrieron el acto acompañados por Axel Rüger, CEO de la Royal Academy of Arts, para poner en valor la contribución e importante desarrollo de los intereses económicos, sociales y culturales entre nuestros países y cómo esa próspera relación ha enriquecido también la conexión natural y los flujos de inversión con Iberoamérica, representada en esta ocasión por numerosos embajadores de la región.

Pedro Rodero, presidente ejecutivo de ONTIER España, comentó: “ONTIER tiene la determinación de seguir potenciando la trayectoria de crecimiento en Londres como centro de negocios estratégico a nivel global, con un enfoque en la innovación y la generación de valor para compañías e inversores. Nuestra activa colaboración con la Cámara y nuestro apoyo a este acto, evidencian nuestro compromiso con el hub económico, social y cultural para fomentar las relaciones institucionales y de negocios, conectado también con Iberoamérica donde tenemos una presencia muy importante que ha adquirido especial significado en el contexto de la extraordinaria exposición “Spain and the Hispanic World”.

Con esta iniciativa, ONTIER tangibiliza su compromiso con la promoción de la cultura y el arte como elemento de cohesión social y de desarrollo y su apoyo a instituciones culturales de referencia internacional como la Royal Academy of Arts, el Teatro Real de Madrid.

ONTIER cuenta con un equipo en Londres de más de 20 abogados y 6 socios que asesoran en English Law y trabajan estrechamente con los equipos de la red global de ONTIER para apoyar a las empresas en España, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y América Latina para proteger sus intereses en la región con trabajos corporativos, comerciales y de resolución de conflictos.

