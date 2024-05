Pérez-Llorca incorpora a Felipe Vázquez Acedo como socio de Seguros

Felipe acumula más de 15 años de contrastada experiencia asesorando a compañías aseguradoras y reaseguradoras, y otras instituciones del sector financiero, en todo el espectro de asuntos transaccionales y regulatorios, incluyendo operaciones de M&A, alianzas de bancaseguros y de assurbanking, operaciones de cesión de cartera y de reaseguro, en toda Europa y Latinoamérica.

El nombramiento de Felipe se enmarca en un periodo de rápido crecimiento para el equipo de Seguros de Pérez-Llorca, firma que ha venido apostando decididamente por la práctica desde la incorporación de Joaquín Ruiz Echauri en 2020 como socio responsable del área, y que ha seguido creciendo con la promoción a socio de Rafael Fernández en 2024 y la ampliación de las capacidades del despacho en Portugal a través de Inês Palma Ramalho.

“Las amplias capacidades transaccionales de Felipe y su extenso conocimiento normativo, así como su dilatada experiencia en el sector, hacen que nuestra ya sólida práctica alcance otro nivel de sofisticación. La llegada de Felipe impulsa aún más nuestra reciente expansión en el área y refleja el compromiso de ofrecer un servicio de primer nivel a nuestros clientes. Estamos encantados de dar la bienvenida a Felipe al equipo”, afirma Joaquín Ruiz Echauri, socio responsable del equipo.

Vázquez Acedo, procedente de una firma anglosajona, es licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), cursó el Master Executive in Corporate Law por el Centro de Estudios Garrigues y Harvard University, y ha complementado su formación con programas en The London School of Economics and Political Science (LSE) y en Georgetown University.

