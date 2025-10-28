Pérez-Llorca se prepara para capturar los beneficios de su internacionalización

El Despacho lanza Proyecto Scala como marco del conjunto de iniciativas que Pérez-Llorca está llevando a cabo para capitalizar su estrategia internacional

Pérez-Llorca da un nuevo impulso a su crecimiento global con el lanzamiento de Scala, un proyecto interno destinado a aprovechar de forma integral las oportunidades que ofrece su proceso de internacionalización y a consolidar su posición como una de las principales firmas de servicios jurídicos en el ámbito iberoamericano.

Desde la apertura de su primera oficina internacional en Londres en 2015, Pérez-Llorca ha desarrollado una red internacional sólida con presencia en Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur, así como una implantación doméstica en España, Portugal, México y Colombia, con siete oficinas locales en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México, Monterrey, Bogotá y Medellín. Esta estructura permite al Despacho ofrecer un servicio de calidad homogénea y excelencia técnica en todas las jurisdicciones en las que opera.

En 2025, prevé que el 25 % de las ventas del Despacho correspondan a sus prácticas fuera de España -Portugal, México, Colombia-, lo que refleja la relevancia estratégica de los mercados exteriores en su plan de crecimiento.

“Queremos capturar y aprovechar con determinación las oportunidades que nos ofrece esta nueva etapa internacional. Scala representa nuestra voluntad de acelerar el futuro de Pérez-Llorca, manteniendo siempre nuestra vocación de excelencia y el compromiso con el talento y el desarrollo de todos nuestros profesionales”, ha señalado Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca.

Como parte de este impulso, Pedro Pérez-Llorca se trasladará temporalmente -durante un año- a Ciudad de México en 2026, desde donde acompañará el trabajo de la Firma en las Américas junto al equipo de liderazgo internacional encabezado por Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional con sede en Nueva York, apoyado por Jorge Mondragón, Country Chair en México, y Mauricio Piñeros, Country Chair en Colombia, así como junto con los órganos de dirección locales del Despacho en estos países compuestos por socios mexicanos y colombianos. Pedro Pérez-Llorca continuará desempeñando sus funciones actuales, manteniéndose inalterados los órganos de gobierno y la estructura de gestión del Despacho, articulados a través del Partnership Board Internacional.

El Proyecto Scala cuenta con el apoyo de consultoras estratégicas que colaboran ya con la Firma para identificar y acelerar las oportunidades derivadas de esta expansión internacional, con el objetivo de generar eficiencia para los clientes y crecimiento y valor para el Despacho, así como para preparar una reorganización del grupo de sociedades que permita capturar todas las oportunidades que se abren asegurando la estructura más adecuada.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos