Premios Derechos Humanos de la Abogacía 2023

El Consejo General de la Abogacía entrega sus XXV Premios Derechos Humanos, que en esta edición reconocen el trabajo por la igualdad digital, a la fiscal de Sala de la Unidad coordinadora de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, la asociación cántabra “La Columbeta”, los departamentos de Comunicación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y el medio Maldita.es.

En la categoría de Personas se premió a la fiscal de Sala de la Unidad coordinadora de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, por favorecer la accesibilidad universal, con iniciativas para promover los documentos en “lectura fácil” y la inclusión financiera.

“Nos queda mucho camino, este premio ayuda a visibilizar esa autonomía de las personas con discapacidad”, afirmó Segarra tras recoger el premio de manos de Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones.

En la ceremonia, celebrada bajo el lema #PorlosDerechosDigitales, se reclamó que el avance tecnológico no deje a nadie atrás y para ello se pidió que se ponga fin a las diferentes brechas digitales.

La brecha digital es especialmente grave en el mundo rural y por eso en la categoría de Instituciones se premió a la asociación cántabra La Columbeta, que lleva a cabo talleres de formación en nuevas tecnologías; principalmente con mujeres y personas mayores, en más de 70 municipios de Cantabria.

“Informamos y formamos en todo el proceso de aprendizaje, haciendo una escucha activa y centrada en la persona y sus necesidades”, explicó su presidente, Jorge Delgado, tras recibir el galardón de manos de Francisco Marín Castán, presidente del Tribunal Supremo en funciones.

En la categoría de Medios de Comunicación el premio fue compartido por los departamentos de Comunicación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por su labor para prevenir los delitos en Internet a través de una exitosa estrategia en redes sociales, y el medio Maldita.es, que combate la desinformación.

El jefe de la oficina de comunicación de la Policía Nacional, Enrique Sacristán, y la directora de comunicación de la Guardia Civil, Lourdes Rodríguez recogieron el premio de manos de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.

“Somos el nexo entre los policías que trabajan en la calle y los ciudadanos. Es importante informar para no caer en las trampas de los ciberdelincuentes”, aseguró el inspector jefe Sacristán. “Uno de cada cinco delitos se cometen en Internet, hay que prevenir y ayudar porque son delitos muy difíciles de resolver y es mejor evitar que no lleguen a producirse”, afirmó Rodríguez.

Y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños entregó el galardón a Clara Jiménez Cruz, CEO y cofundadora de Maldita.es.

“La desinformación es un problema que sufrimos y padecemos todos, pero también somos corresponsables todos: los ciudadanos y los políticos, cuando no cuentan el total de la historia para que los ciudadanos tomen decisiones informadas”, afirmó Jiménez.

El Premio “Nacho de la Mata”, creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en la psiquiatra marroquí y experta en migraciones Amina Bargach, que ha dedicado su carrera a la defensa de los menores no acompañados. “Creo en esos menores. Tenemos que escuchar sus derechos y necesidades”, dijo tras recoger el premio de manos de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.

La gala, a la que también asistieron el Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, y el Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, fue presentada por Iñaki Urrutia y contó con la actuación de la saxofonista Inés Sánchez.

