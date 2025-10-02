Procedencia despido de directora de banco por incumplir reiteradamente horario laboral

Se confirma así la decisión del Juzgado de lo Social, siendo la sanción de despido proporcional a la conducta de la trabajadora

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao que declaró procedente el despido de la directora de la oficina de Caixabank de un municipio vizcaíno por incumplir reiteradamente el horario laboral y manipular el sistema de control horario.

La Sala de lo Social del TSJPV rechaza el recurso interpuesto por la trabajadora y considera que la “sanción de despido fue proporcional” a su conducta.

En este sentido recoge que se ha declarado probado que se “se produjeron faltas de puntualidad importantes y reiteradas de apertura de la oficina bancaria en que la demandante era la única empleada, lo que generó perjuicios a varios clientes y deterioro de la buena imagen del banco. Así mismo, se produjeron notables ausencias injustificadas a lo largo de algunas jornadas”.

Además, “tales hechos fueron ocultados por la trabajadora manipulando el sistema de control horario”.

“Se trata de una conducta reiterada a lo largo de numerosos días de tres meses y carente de cualquier circunstancia que exima o minore la responsabilidad”, concluye el TSJPV en una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos