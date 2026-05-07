Prorrogado el mandato de Fernando Vives como presidente ejecutivo de Garrigues hasta 2032

Acuerda por unanimidad anticipar la renovación por un nuevo periodo de seis años

La Junta de Socios de Garrigues ha aprobado anticipar la renovación de Fernando Vives como presidente ejecutivo del despacho, que vencía el 31 de enero de 2028, por un periodo de seis años, hasta junio de 2032.

Los socios han adoptado por unanimidad este acuerdo por considerar que es la decisión estratégica que mejor prepara a la firma para afrontar su futuro en un momento de importantes retos y oportunidades para el sector.

“Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad que los socios hayan vuelto a depositar su confianza en mí de una forma tan clara. Espero contribuir con todo mi esfuerzo para continuar y consolidar la hoja de ruta que hemos iniciado y para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto para los próximos años, de modo que el despacho consolide su liderazgo ético y profesional en todos los mercados en los que opera. Una labor que no es, ni ha sido nunca, personal sino colectiva”, ha afirmado Vives. Se trata de la sexta vez que la Junta de Socios revalida su mandato.

Fernando Vives (Madrid, 8 de octubre de 1962) es presidente ejecutivo y socio director de Garrigues desde 2009. Doctor en Derecho Cum Laude y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), cuenta con más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía de los negocios, y está especializado, entre otros, en derecho del mercado de valores, derecho de sociedades, y fusiones y adquisiciones.

Es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y le han sido otorgadas la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Los directorios jurídicos internacionales más relevantes (Chambers, Legal 500, IFLR, etc.) le destacan como uno de los abogados más prestigiosos en diferentes categorías. Solo en 2025, ha recibido los reconocimientos de Abogado del año en Iberia (Legal 500 Iberia Awards 2025); Mejor abogado (Forbes Best Lawyer 2025); y Premio Puñetas a una Trayectoria (Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos –ACIJUR–). Desde hace años, se encuentra entre los 100 líderes de España con mejor reputación, según el monitor Merco Empresas y Líderes

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