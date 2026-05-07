‘La caja de música’ y el fiscal Torres-Dulce, primeros protagonistas del cinefórum del Colegio de Abogados de Granada

La Corporación profesional pone en marcha el 12 de mayo esta nueva iniciativa dirigida a reflexionar sobre el Derecho a través del Séptimo Arte

El Colegio de Abogados de Granada amplía su ya de por sí diversa programación cultural con una nueva iniciativa.

Se trata de un cinefórum enfocado en promover el pensamiento crítico, analizar el Derecho desde múltiples perspectivas y generar debate en torno a cuestiones de actualidad con trasfondo jurídico a través del Séptimo Arte.

De hecho, la primera sesión incluirá la proyección de la galardonada película ‘La caja de música’ (cedida por la Biblioteca Pública de Andalucía), en la que una abogada debe defender a su propio padre, un exiliado húngaro acusado de crímenes de guerra relacionados con el nazismo. Además, tras el visionado, intervendrán el ex fiscal general del Estado, crítico de cine y guionista, Eduardo Torres-Dulce Lifante, y el presidente de la Comisión de Cultura y Comunicación de la Corporación profesional y colaborador de programas cinematográficos, Antonio Olivares Espigares, quienes promoverán un coloquio de los presentes sobre los dilemas ético y jurídicos que plantea el film.

La actividad, que se integra en el compromiso de la Abogacía granadina de fomentar espacios de intercambio entre colegiados y ciudadanía, se celebrará el próximo 12 de mayo en el Salón de Actos de la sede colegial de Santa Ana, en horario de 18:00 a 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

‘La caja de música’

Dirigida por Costa-Gavras, con guion de Joe Eszterhas, ‘La caja de música’ (Estados Unidos, 1989) narra la historia de Mike Lazlo (Armin Mueller-Stahl), un inmigrante húngaro afincado en los Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial, que es acusado de ser un criminal de guerra nazi. Su hija Ann (Jessica Lange), una abogada criminalista de prestigio en Chicago, convencida de su inocencia, decide ocuparse personalmente de su defensa, encontrando información que no sospechaba. La película fue ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Berlín y Jessica Lange fue candidata al Óscar a la Mejor Actriz.

Eduardo Torres-Dulce Lifante

Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en la carrera fiscal en 1975. Ha desempeñado diversos cargos en distintas fiscalías, incluida la del Tribunal Constitucional, y alcanzó su mayor relevancia institucional como Fiscal General del Estado (2011 a 2014). También ha sido profesor de Derecho Penal en varias universidades. Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor como crítico cinematográfico y divulgador cultural, colaborando en numerosas revistas y periódicos, festivales y actividades de análisis. Formó parte del Consejo de Redacción de la revista ‘Nickel Odeon’ y del programa de TVE ‘¡Qué grande es el cine!’, dirigido por José Luis Garci, que estrenó en 2012 la película ‘Holmes & Watson. Madrid Days’, con guion de ambos. Actualmente participa en el programa ‘Cowboys de Medianoche’, dirigido por Luis Herrero en esRadio.

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