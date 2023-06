QuieroSerNotario, la iniciativa del Notariado para acercar la profesión a los estudiantes

El Consejo General del Notariado (CGN) lanza la iniciativa #QuieroSerNotario, con el objetivo de acercar la figura del notario a los estudiantes.

#QuieroSerNotario es un llamamiento del Notariado a los jóvenes que estudian derecho, lo van a estudiar, opositan, piensan opositar, o simplemente sienten curiosidad por esta salida profesional.

La iniciativa consta de cuatro episodios y narra cronológicamente las diferentes fases en la vida de un notario, desde el momento en que decide afrontar la oposición hasta su día a día en la notaría o su experiencia como preparador de opositores. Cada pieza se centra en una etapa y los cuatro notarios protagonistas cuentan su experiencia personal, analizando su profesión y los valores que representa para ellos.

Diversidad de perfiles

Entre los cuatro participantes de #QuieroSerNotario se encuentran una notaria recién aprobada, una preparadora a la oposición, un notario joven y otro experimentado.

Ángeles Picado (Selva del Camp, Tarragona), notaria novel de la última promoción, comenta: “Mi familia siempre me apoyó, a mis padres les encantaba que decidiera opositar, y he tenido la suerte de que mis círculos más cercanos siempre me han apoyado”. Mientras, Fernando Romero (Yeste, Albacete), notario con siete años de experiencia, afirma: “Para mí, la figura del notario destaca por la meritocracia, porque al final al notariado se accede por oposición, un sistema objetivo de elección, y a eso todos podemos llegar”.

Por su parte, Carmen Rodríguez (Cieza, Murcia), notaria con experiencia en la preparación de varios opositores, explica la importancia de su función: “El nivel de implicación que sientes con un alumno es total. Es una responsabilidad grandísima. Por ejemplo, yo cuando tuve a mis hijos estuve un tiempo sin preparar porque entendí que no les podía dar todo lo que se necesita”. Por último, José María Graíño (Caldas de Reis, Pontevedra), con más de 15 años de experiencia, es una voz autorizada para aconsejar a los más jóvenes: “Aparte del estudio hay que trabajar aspectos personales como la fortaleza física y psíquica, la resiliencia... De alguna manera emular al ave fénix”.

Cabe destacar la capilaridad regional de la iniciativa, cuyos protagonistas desempeñan su labor profesional en pueblos o ciudades de varias autonomías: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos