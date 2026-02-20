Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Periodo del 1 al 20 de febrero de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución 430/38054/2026, de 6 de febrero, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra, Jefa de la Unidad de Planificación, Tecnología e Innovación en la Secretaría de Estado de Defensa. (B.O.E. núm. 41 de 16 de febrero de 2026).

- Resolución de 3 de febrero de 2026, del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se nombra, Jefe de Sección de Sistemas y Tecnologías de la Información en el Servicio de Informática del Sector de Teruel. (B.O.A. núm. 31 de 16 de febrero de 2026).

- Decreto de la Consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se nombra, Técnico Informático en el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta. (B.O.C.C.E. núm. 6.593 de 20 de febrero de 2026).

- Resolución de 2 de febrero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, por la que se nombran, 3 Jefes de Área de Sistemas Informáticos y 2 Jefes de Servicio de Sistemas Informáticos en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas Informáticos. (B.O.E. núm. 35 de 9 de febrero de 2026).

- Resolución de 4 de febrero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por la que se nombran, 2 Jefes de Área de Informática en la División de Control del Juego Seguro. (B.O.E. núm. 36 de 10 de febrero de 2026).

- Resolución de 5 de febrero de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombra, Jefa de Área de Inspección de Instalaciones Radiactivas en la Dirección Técnica de Protección Radiológica. (B.O.E. núm. 37 de 11 de febrero de 2026).

- Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra, Jefa de la Unidad Central de Informática y Asistencia Digital en el Departamento de Gestión Tributaria. (B.O.E. núm. 37 de 11 de febrero de 2026).

- Resolución de 26 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra, Operadora de Comunicaciones en la Embajada de España en Luanda (Angola). (B.O.E. núm. 30 de 3 de febrero de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

