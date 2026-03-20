Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Primera quincena de marzo de 2026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Orden Foral 29E/2026 de 2 de marzo, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefa de la Sección de Portalización y Experiencia Digital en el Servicio de Avance Digital, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. (B.O.N. núm. 57 de 20 de marzo de 2026).

- Orden Foral 30E/2026 de 3 de marzo, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefa de la Sección de Observatorio de Innovación de Navarra en el Servicio de I+D+I, de la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación. (B.O.N. núm. 57 de 20 de marzo de 2026).

- Orden Foral 31E/2026 de 3 de marzo, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefa de la Sección de Digitalización de Farmacia en el Servicio de Sistemas de Información para las Gestión Asistencial y Sanitaria, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. (B.O.N. núm. 57 de 20 de marzo de 2026).

- Resolución de 2 de marzo de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Juventud e Infancia, por la que se nombra Técnica de Sistemas en la Secretaría General del Instituto de la Juventud. (B.O.E. núm. 60 de 9 de marzo de 2026).

- Resolución de 2 de marzo de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente del Instituto de Micro y Nanotecnología. (B.O.E. núm. 60 de 9 de marzo de 2026).

- Resolución de 27 de febrero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra Subdirector Adjunto de Informática, Comunicaciones y Redes en la Dirección General del Servicio Exterior. (B.O.E. núm. 60 de 9 de marzo de 2026).

- Resolución de 26 de febrero de 2026, de la Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la que se nombra Jefe de Área de Sistemas Informáticos en la Dirección de la Agencia. (B.O.E. núm. 61 de 10 de marzo de 2026).

- Resolución de 3 de marzo de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por la que se nombra Directora de la División de Gobernanza y Planificación de la Inteligencia Artificial en la Dirección General de Inteligencia Artificial. (B.O.E. núm. 62 de 11 de marzo de 2026).

- Orden Foral 28E/2026 de 25 de febrero, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefe de la Sección de Infraestructuras Tecnológicas en el Servicio de Telecomunicaciones, Infraestructuras y Ciberseguridad, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. (B.O.N. núm. 53 de 13 de marzo de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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