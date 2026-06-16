La protección de datos se ha convertido en una prioridad para los despachos profesionales, que gestionan diariamente información especialmente sensible de sus clientes.

Muchos de los riesgos que comprometen la seguridad de esta información sin embargo no provienen de amenazas externas, sino de prácticas cotidianas que pasan desapercibidas en la operativa diaria.

El uso de accesos compartidos, el almacenamiento de documentos en ubicaciones no controladas, el envío de información por canales inseguros o la falta de trazabilidad sobre quién accede a cada expediente son algunas de las situaciones más habituales. Aunque puedan parecer prácticas inofensivas, pueden generar importantes riesgos en materia de confidencialidad, cumplimiento normativo y reputación profesional.

La importancia de implantar buenas prácticas en el despacho

En un entorno cada vez más digitalizado, la protección de la información va más allá del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se ha convertido en un elemento clave para garantizar la confianza de los clientes y reforzar la seguridad de los procesos internos del despacho.

Aspectos como la correcta gestión de usuarios y permisos, la centralización de la documentación, el control de accesos a los expedientes o la trazabilidad de las actuaciones realizadas sobre cada documento permiten reducir riesgos y mejorar el control de la información.

La tecnología desempeña un papel fundamental en este proceso, ayudando a los profesionales a implantar procedimientos seguros y a incorporar la protección de datos como parte de su actividad diaria.

Webinar gratuito para abogados y despachos profesionales

Con el objetivo de ayudar a los profesionales jurídicos a identificar estos riesgos y conocer las medidas más eficaces para prevenirlos, Lefebvre organiza el webinar gratuito “RGPD práctico para despachos: cómo evitar errores cotidianos y proteger la información”.

La sesión contará con la participación de PONS IP, firma internacional especializada en propiedad industrial, intelectual e innovación, referente en el asesoramiento estratégico, jurídico y tecnológico para la protección y gestión de activos intangibles.

Asimismo, intervendrá Jose Carlos Erdozain, abogado y doctor en Derecho, especialista en propiedad industrial, intelectual y privacidad, quien compartirá su experiencia sobre los principales desafíos que afrontan los despachos en materia de protección de datos y las medidas que pueden adoptar para reforzar la seguridad jurídica en el tratamiento de la información.

Durante el webinar se abordarán cuestiones como:

Los riesgos RGPD más habituales en el día a día de un abogado.

más habituales en el día a día de un abogado. Las malas prácticas más frecuentes en la gestión de expedientes e información sensible.

más frecuentes en la gestión de expedientes e información sensible. Las buenas prácticas que permiten reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo.

que permiten reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo. La gestión de usuarios, accesos y permisos .

. La centralización y protección de la documentación del despacho.

del despacho. La trazabilidad y el control sobre el acceso a los expedientes .

. Cómo la tecnología puede ayudar a implantar una gestión más segura y eficiente de la información.

Además, se mostrará cómo LexON ayuda a incorporar estas buenas prácticas en la operativa diaria del despacho, reforzando la seguridad, el cumplimiento y la confianza en la gestión de la información jurídica.

Inscripción

El webinar está dirigido a abogados, socios de despacho y profesionales jurídicos interesados en mejorar la protección de la información, minimizar riesgos y reforzar la seguridad de sus procesos.

La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.

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