Startups para ayudar a las PYMEs en su digitalización

El objetivo del nuevo programa “Growth Academy: Digital Transformation".

La tecnología se ha convertido en el motor que ha promovido muchos de los cambios más significativos que estamos viviendo en los últimos años y el éxito para llevar a cabo esa transición tecnológica y digital de la manera correcta pasa por conocer el entorno, las necesidades y los retos existentes, con el objetivo de dar solución a las cuestiones que, cada día, se plantean.

Como país, España ha presentado una buena evolución en lo referente a digitalización pero las PYMEs que conforman su tejido empresarial no se encuentran en una situación tan privilegiada. Según los datos recogidos por el Gobierno en el Plan de Digitalización de las PYMEs, España está en el puesto número 13 a nivel europeo en Integración Tecnológica por parte de las empresas. Las PYMEs españolas aún tienen pendiente explotar todo el potencial del comercio electrónico y también está por debajo de la media europea en el uso de servicios en la nube y en análisis de big data. Y es que el rol que tienen las startups en la recuperación económica va más allá de su propio crecimiento puesto que han llegado a convertirse en una pieza clave para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas que necesitan de soluciones innovadoras a prosperar y asentarse en un futuro digitalizado.

Por este motivo, desde Google for Startups, lanzamos Growth Academy: Digital Transformation, la cuarta edición de la serie de programas Growth Academy, dedicada a aquellos emprendedores que están impulsando la digitalización y recuperación de la economía dotando a las pequeñas y medianas empresas con las herramientas que necesitan para adaptarse a las nuevas demandas del mercado e impulsar así sus negocios.

En anteriores programas de Google for Startups hemos contado con la experiencia de emprendedores que han sabido ver las necesidades de una parte importante del tejido empresarial de nuestro país. El caso de Triporate es especialmente llamativo. Nació como una empresa cuyo objetivo era convertirse en una agencia de viajes online pero, en plena crisis sanitaria y al ver las necesidades y retos que tenían por delante las PYMEs de la industria del turismo, decidieron pivotar en su modelo de negocio para convertirse en un aliado tecnológico de las agencias de viajes tradicionales.

Otro claro ejemplo lo encontramos en la startup Rated Power, una empresa tecnológica que desarrolla software para el sector de las energías renovables y que pasó por el programa Residency de Google for Startups en 2019. Su software para el estudio, dimensionamiento, optimización e ingeniería de plantas solares fotovoltaicas les ha convertido en una de las compañías con más relevancia en el sector. Para Andrea Barber, cofundadora y CEO de Rated Power, “la tecnología y la digitalización han jugado un papel crucial para permitir el funcionamiento de la sociedad. Muchas empresas se han visto forzadas a adoptar nuevos modelos de negocio para digitalizar sus procesos y a acelerar la adopción de tecnologías que de otra forma hubiesen tardado años en adoptar”.

En estos últimos dos años hemos lanzado distintas iniciativas para preparar y formar a startups -en distintos niveles de crecimiento- para afrontar los retos que tendrían por delante. A raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial quisimos volcar nuestros esfuerzos en ayudar a los sectores que se habían visto más afectados por ella. Por este motivo, enfocamos el programa Growth Academy en aquellas industrias que más lo necesitaban y también, en aquellas que despuntaban creando soluciones innovadoras para los desafíos que habían surgido debido a la crisis. Quisimos reforzar y apoyar a las startups de la industria turística, con el Growth Academy: TravelTech, potenciar y sacar rendimiento al sector del comercio electrónico con la edición de Growth Academy: Ecommerce; y como no, allanar el camino de los emprendedores en el ámbito de la salud con el programa Growth Academy: Health & Wellbeing, dedicado a startups que están utilizando la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación.

Al igual que en anteriores ediciones, Growth Academy: Digital Transformation se trata de un programa online, de un mes de duración, en el que las startups seleccionadas contarán con los conocimientos y el apoyo de mentores de Google y de los expertos de la industria, para elaborar y definir sus estrategias de crecimiento a través de talleres, sesiones de mentorías one to one y con el que además podrán crear valiosas oportunidades de establecer contactos en el ecosistema emprendedor.

Las startups que deseen participar en Growth Academy: Digital Transformation han de tener como objeto acelerar el proceso de digitalización de PYMEs. Una digitalización que puede ir por caminos tan distintos como el marketing, las finanzas, la productividad y los procesos operativos, entre muchos otros.

Las startups que quieran presentar su candidatura para el programa, podrán hacerlo a través de este link hasta el 6 de Octubre. El programa Growth Academy: Digital Transformation comenzará el 25 de octubre de 2021.

