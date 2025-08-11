La facturación en ciberseguridad en España crece un 14,2% en 2024

Dos tercios de la facturación proceden de la prestación de servicios

El mercado español de ciberseguridad, incluyendo ventas de software y hardware, e ingresos derivados de la prestación de servicio, alcanzó un valor de 2.500 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 14,2% respecto al año anterior y un 70% por encima del registrado en 2020, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Dicho avance se ha registrado en un escenario de incremento de los riesgos de seguridad para instituciones públicas y privadas derivado del despliegue de nuevas tecnologías digitales y la creciente incidencia de ciberataques.

En concreto, el informe señala que dos tercios de la facturación proceden de la prestación de servicios y el resto de la venta de software y hardware de seguridad.

En cuanto a previsiones, según la consultora, todo apunta a un fuerte dinamismo a corto y medio plazo en la evolución del valor del mercado con una estimación de decrecimiento de una media del 14% anual en el bienio 2025-2026, lo que supondría una facturación por encima de los 3.000 millones de euros en 2026.

Las empresas de consultoría concentran en torno al 70% del negocio, mientras que el 30% restante corresponde a empresas especializadas y otros operadores.

En septiembre de 2024 operaban en España 1.840 empresas del sector, concentrándose en Madrid cerca de un tercio del total.

