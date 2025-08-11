La facturación en ciberseguridad en España crece un 14,2% en 2024

Dicho avance se ha registrado en un escenario de incremento de los riesgos de seguridad para instituciones públicas y privadas derivado del despliegue de nuevas tecnologías digitales y la creciente incidencia de ciberataques.
En concreto, el informe señala que dos tercios de la facturación proceden de la prestación de servicios y el resto de la venta de software y hardware de seguridad.
En cuanto a previsiones, según la consultora, todo apunta a un fuerte dinamismo a corto y medio plazo en la evolución del valor del mercado con una estimación de decrecimiento de una media del 14% anual en el bienio 2025-2026, lo que supondría una facturación por encima de los 3.000 millones de euros en 2026.
Las empresas de consultoría concentran en torno al 70% del negocio, mientras que el 30% restante corresponde a empresas especializadas y otros operadores.
En septiembre de 2024 operaban en España 1.840 empresas del sector, concentrándose en Madrid cerca de un tercio del total.