Más de la mitad de los jóvenes españoles reconoce haber usado ya la IA Generativa, según un estudio

El 47,4% de las niñas y el 52,1% de los estarían dispuestos a trabajar con robots en el futuro

El 50,8% de los niños de entre 4 y 16 años reconoce haber usado ya la Inteligencia Artificial (IA) Generativa, sobre todo para hacer los deberes o consultar dudas, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

El estudio, para el que se han realizado encuestas a más de 1.900 niños de entre 4 y 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025, revela que el 46,8% ha usado la IA Generativa para hacer deberes, trabajos o redacciones para sus estudios; el 33,1% la emplea para consultar dudas personales; el 7,8%, para traducir textos y el 3,9%, para hacer montajes fotográficos.

Además, preguntados sobre la posibilidad de trabajar con robots en el futuro, el 47,4% (48% un año atrás) de las niñas y el 52,1% de los niños (69,6% en 2024) estarían encantados de tener como compañeros de trabajo a algún robot. Ambos porcentajes caen, especialmente entre ellos, con respecto a la percepción de la anterior encuesta.

En líneas generales, el estudio no aprecia grandes novedades al preguntar a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana.

Ellas prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por 1 de cada 5 consultadas, seguidas en esta ocasión por profesiones del mundo de la salud, con el 16,1% de las respuestas, y con el deporte (11,6%).

De nuevo, la mayoría de ellos (30,8%) querría tener una profesión vinculada al deporte, seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 16,4%, o ser unos profesionales STEM, que este año desbancan a las que tienen que ver más directamente con las redes sociales (13,7%).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos