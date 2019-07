El TS rechaza que se haya infringido el artículo 20 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) El TS confirma la nulidad de la tasa de Barcelona sobre el control de viviendas vacías Noticia 02-07-2019 Europa Press

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad de la tasa del Ayuntamiento de Barcelona sobre actuaciones de inspección de viviendas vacías por entender que "no es competente para aprobar disposiciones de carácter genera en esta materia", y, en particular, la actividad gravada por esta tasa no es de competencia municipal.