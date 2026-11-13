La magistrada adopta esta medida cautelar al considerar que el SERGAS no puede justificar la denegación de la exención por falta de personal cuando ha tenido tiempo suficiente para buscar soluciones y garantizar la cobertura del servicio

La plaza nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Lugo ha acordado eximir cautelarmente a un facultativo de 60 años, especialista en Otorrinolaringología, de realizar guardias médicas mientras se tramita el procedimiento judicial y hasta que recaiga sentencia firme.

El facultativo había solicitado la exención en 2025, al amparo del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 1998, que reconoce este derecho a los facultativos especialistas de las instituciones sanitarias de atención especializada mayores de 55 años. El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) denegó la solicitud por “necesidades del servicio”. El médico volvió a solicitar la exención en 2026, pero la Administración rechazó de nuevo la petición alegando la “carencia absoluta de personal facultativo de la especialidad que pueda cubrir esa actividad asistencial” en el hospital.

La magistrada considera que el SERGAS no puede trasladar al especialista las consecuencias de su falta de previsión, ya que conocía desde 2025 su intención de acogerse a la exención y tuvo tiempo suficiente para adoptar medidas que garantizasen la cobertura del servicio.

El auto también destaca que el médico cumple los requisitos para quedar exento de las guardias y que estas estaban afectando seriamente a su salud, según acredita el informe psiquiátrico aportado al procedimiento. En este contexto, la jueza considera que no resulta razonable sacrificar los derechos y la salud del profesional para paliar la falta de personal derivada de la falta de previsión de la Administración sanitaria.

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