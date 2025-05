Urban by Ciare y Garrigues reúnen a expertos del sector para abordar el reto del Care Homes en España

Urban by Ciare y el despacho Garrigues han reunido en Madrid a destacados responsables institucionales y expertos del sector del care homes para debatir sobre los retos y oportunidades del desarrollo de residencias para personas mayores. Una jornada clave en la que se han abordado los desafíos de este tipo de proyectos desde distintos ángulos —administración pública, operadores, financiadores, inversores y constructores— con el objetivo de establecer una hoja de ruta común para garantizar el bienestar de las personas mayores en toda España.

Bajo el título “Futuro de la atención a la Dependencia. Colaboración Público - Privada Fabiola García Martínez, consejera Política Social e Igualdad. Xunta de Galicia; Beatriz Simón Castellets, Directora General de Dependencia y Mayores de la Consejería Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Comunitat Valenciana; Alba Rodríguez, Directora General de Mayores de la Consejería de Bienestar Social y Familia, Junta Castilla – La Mancha y Nerea Monroy, Gerente del ERA (Establecimientos Residenciales Ancianos) de Consejería Derechos Sociales y Bienestar, Principado de Asturias; compartieron su experiencia y visión sobre los planes de acción en sus respectivos territorios.

Durante sus intervenciones han destacado las particularidades de cada comunidad, así como sus planes a corto y medio plazo y han realizado un llamamiento conjunto a fortalecer la colaboración público-privada para acelerar el desarrollo de estos espacios, tan necesarios para dar respuesta al envejecimiento poblacional.

Por su parte el sector de los operadores representados por Jorge Delgado Martín, Director de Operaciones de Emera Spain; Julio González Castillo Director de Operaciones de Amavir Grupo; Luis Romero Moreno, Director de Relaciones Institucionales de Grupo Rosalba y José María Pena, CEO de DomusVi España han participado en la mesa “Necesidades y Retos en la Gestión de Residencias” donde analizaron las principales necesidades actuales del sector residencial para mayores, desde la gestión operativa hasta los desafíos regulatorios y de calidad asistencial.

El sector financiero y de inversión abordó las inversiones institucionales en el sector de mayores, el contexto actual y sus retos de futuro, destacando conceptos como: el marco regulatorio, los riesgos, la rentabilidad, el retorno de la inversión, la transparencia y su financiación.

Un análisis realizado en dos mesas de diálogo que han contado con profesionales de primer nivel, como Cristina Pérez Liz.Head of Spain en Octopus Real Estate; Javier Sánchez García, Director de Operaciones de Socimi Wellder; Javier Picón García de Leániz. Partner de Azora; Esther Escapa, Local Head of Transactions (Iberia) and Local Head of Developments (Iberia and Italy) en Axa Investment Managers; Antonio Martínez, Head of Social and Health Sector de Triodos Bank España y Santiago González Charcan, Responsable Financiaciones Estructuradas de CaixaBank.

Por su parte, Álvaro Nogueira de Grupo Avintia y Carlos Sánchez de Shar Arquitectura presentaron su modelo de residencias industrializadas: ávita Care. Un proyecto innovador que, gracias al sistema de construcción industrializada ávita, desarrollado por Grupo Avintia, permite ahorrar hasta un 21% en coste de suministros y mantenimiento. Además, este sistema constructivo reduce los plazos de ejecución, de media, seis meses, lo que supone un adelanto de ingresos de más de un millón de euros en una residencia tipo de 150 camas.

Estas residencias están equipadas con tecnología de vanguardia orientada al bienestar de los usuarios: sensores para la detección de riesgos y accidentes, monitorización automática de parámetros médicos desde la habitación, sistemas avanzados de climatización, filtrado de aire y seguridad reforzada en zonas sensibles como los baños. Un modelo de residencia que gracias a su sistema constructivo industrializado garantiza los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y una reducción media del 30% en los plazos de ejecución.

Como cierre de la jornada, María José Piccio-Marchetti Prado ha puesto en valor el éxito del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, un modelo pionero de vivienda asequible que ha incorporado ya cerca de 5.000 viviendas, de las cuales unas 2.000 se han construido mediante el sistema industrializado ávita de Grupo Avintia y que prevé incorporar cerca de 4.000 viviendas adicionales antes de finalizar 2026, destinadas a acoger a unos 22.000 inquilinos en el marco de este mismo plan de vivienda.

