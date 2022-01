WOLEP se establece como red global de abogados

Desde su lanzamiento hace apenas nueve meses, la red de abogados y despachos WOLEP – World Online Lawyers with Excellent Practice ha logrado tener 116 miembros en 29 países convirtiéndose así en la primera red global. Ideada por el abogado rumano Romeo Cosma, WOLEP ha sobrepasado las expectativas de sus fundadores con creces y afronta ahora una consolidación y ampliación en zonas como África.

Romeo Cosma comenta que “la red se ha desarrollado ligeramente por encima de las expectativas, en el sentido de que se han incorporado a la red, desde el principio, abogados de países que no estaban necesariamente previstos como parte de la primera etapa de desarrollo.” Para el fundador “lo destacable es que contamos con 11 despachos de abogados en Argentina, 2 despachos de abogados en Nigeria y 5 despachos de abogados en México. En nuestro plan, nos hubiera gustado acercarnos a los países de América Latina y África en la segunda etapa de desarrollo. La realidad, sin embargo, superó nuestras expectativas.”

El éxito de WOLEP se debe a la facilidad de uso de su plataforma y a la disponibilidad en 8 idiomas que además del español incluye inglés, alemán, francés, italiano, holandés, polaco y rumano. Los miembros de WOLEP ya han mantenido ya reuniones por videoconferencia.

Silvio de Candia, abogado corporativo en Málaga valora la organización: “Creo que los Abogados no pueden mirar las cosas de forma unilateral. Deben tener una perspectiva global. Mis Clientes, ya sean españoles, italianos, ingleses o rumanos, pueden beneficiarse de mi membresía en WOLEP, que es muy profesional, por lo que he visto. No quiero halagarlo, pero su equipo trabaja duro; no es fácil construir puentes con tantos Abogados, hablar con ellos y mantener la relación.” Y Juan Evangelista Segura Aguiló desde Palma de Mallorca añade que “cualquier forma de compartir conocimientos o asuntos entre compañeros siempre genera un enriquecimiento recíproco. Pienso de WOLEP es un proyecto interesante.”

Las metas de la red se dirigen en dos direcciones. Una primera dirección sigue teniendo como objetivo atraer a la red a los despachos de abogados que tengan un alto nivel de práctica, de tantos países y de tantas regiones como sea posible, con el fin de cubrir en la mayor medida posible las áreas de especialización de la profesión. Por tanto, WOLEP se puede distinguir como una red internacional de abogados con un alto grado de profesionalidad, comentan desde WOLEP.

“La segunda dirección se centra en informar al público en general sobre la profesionalidad de los abogados que forman parte de la red, para que podamos ofrecer a los clientes argumentos pertinentes para elegir trabajar con abogados de la red WOLEP,” destaca el fundador de la red, Romeo Cosma.

La red tiene actualmente miembros en España (31), Bélgica (1), Luxemburgo (1), Italia (22), Columbia (3), Nigeria (2), Congo (1), Albania (1), Alemania (2), Túnez (1), Argentina (11), Rumania (8), Polonia (4), Chad (2), Sudáfrica (1), Uruguay (1), México (5), Israel (1), Francia (3), Venezuela (2), Panamá (2), Rusia (1), Turquía (3), República Checa (2), Serbia (1), Eslovenia (1), Chile (1), India (1) y Estados Unidos (1).

