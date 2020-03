Woman in a Legal World apuesta por incrementar la visibilidad de la mujer en el sector legal

Lefebvre acoge en sus instalaciones la 2º edición de las WLW Talks, una iniciativa de la organización Woman in a Legal World en la que cinco mujeres profesionales han aportado sus conocimientos sobre liderazgo en el sector legal

La 2º edición de las WLW Talks forma parte de una serie de iniciativas de la organización española Woman in a Legal World cuyo objetivo es transformar el entorno profesional para generar las condiciones más favorables en las que los profesionales, hombres y mujeres, tengan la misma oportunidad a la hora de conseguir el éxito en su carrera, al tiempo que configuran un modelo favorable a todos.

La jornada se ha desarrollado en las instalaciones de la sede central de Lefebvre hasta la que han acudido numerosos profesionales del sector interesados en conocer las aportaciones de Silvia Madrid, Head of Legal and Compliance Iberia at UniCredit S.p.A, María Royo, Partner Labour and Employment. Cofounder at EBIROY Abogadas, Maite Aja, Associate Counsel - Spain and Portugal at Western Union, Susana Vigaray Legal Director Compliance Board Secretary y María González-Manes, Limited Partner-Business Angel. Senior Counsel at Axiom.

Compromiso por la visibilidad de la mujer

La visión de la organización obedece a la idea de que España sea pionera en la consecución de un sector legal diverso a todos los niveles. En este sentido, debería dejar de ser un caso excepcional comprobar que una mujer esté al frente de una firma de abogados, sea directora de la facultad de Derecho o liderar el servicio jurídico de una multinacional.

En palabras de Marlen Estevez, Socia de Ligitación y Arbitraje en Roca Junyet y Presidenta de WLW se trata de que “desde la organización se aúnen esfuerzos para reclamar un compromiso por la visibilidad de la mujer en el sector legal”. En concreto, en 2020, el objetivo de la organización según Estevez es "conseguir más del 20% de igualdad entre hombre y mujeres directivas en el sector jurídico". Un compromiso que la editorial jurídica Lefebvre ha puesto en práctica desde sus inicios tal y como ha manifestado el consejero delegado, José Angel Sandín, durante la inauguración de la jornada. “En nuestra compañía el 60 % de los trabajadores son mujeres y en los mandos intermedios actualmente existe un porcentaje equilibrado entre hombres y mujeres en mandos intermedios".

En la 2º edición de las WLW Talks las cinco profesionales participantes han hecho un interesante recorrido profesional sobre sus propias experiencias laborales en el sector legal abordando las vicisitudes en asesorías jurídicas, la relación del abogado in house y del abogado externo o la nueva forma de concebir la asesoría jurídica en la era del cliente.

Destacar las aportaciones de Susana Vigaray, Legal Director Compliance Board Secretary sobre la necesidad de que los profesionales del sector conozcan nuevas habilidades, sean buenos comunicadores, conozcan de la gestión de equipos y de la inteligencia emocional al tiempo que aprenden de materias como la protección de datos Por su parte, María Royo, Partner Labour and Employment. Cofounder at EBIROY Abogadas, aconsejaba en base a su experiencia que el mejor abogado que puede tener una multinacional es un abogado interno, un abogado de empresa.

Durante el acto la presidenta de WLW, Marlen Estevez avanzaba el proyecto del futuro sello Woman in a Legal World para empresas colaboradoras en el reto de transformación del actual modelo del sector legal en que se ha reservado “las posiciones de mayor relevancia y responsabilidad, las mejor remuneradas, casi sistemáticamente a los hombres”.

