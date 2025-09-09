31º Congreso Internacional del Notariado en Berlín
La Unión Internacional del Notariado celebra del 2 al 4 de octubre el 31º Congreso Internacional del Notariado en Berlín (Alemania)
31º Congreso Internacional del Notariado en Berlín
NoticiaElderecho.com
El próximo 2 de octubre, la Unión Internacional del Notariado inaugura el 31º Congreso Internacional del Notariado que organiza en Berlín, bajo el auspicio y con la colaboración de la Cámara Federal de Notarios de Alemania (Bundesnotarkammer).
A lo largo de tres días, representantes de los notariados que integran la organización debatirán sobre las nuevas herramientas y fronteras digitales, las competencias notariales en el ámbito de la jurisdicción voluntaria o los valores del Derecho continental, entre otros.