La Unión Internacional del Notariado celebra del 2 al 4 de octubre el 31º Congreso Internacional del Notariado en Berlín (Alemania)

El próximo 2 de octubre, la Unión Internacional del Notariado inaugura el 31º Congreso Internacional del Notariado que organiza en Berlín, bajo el auspicio y con la colaboración de la Cámara Federal de Notarios de Alemania (Bundesnotarkammer).

A lo largo de tres días, representantes de los notariados que integran la organización debatirán sobre las nuevas herramientas y fronteras digitales, las competencias notariales en el ámbito de la jurisdicción voluntaria o los valores del Derecho continental, entre otros.

Para más información e inscripciones se puede consultar la web: www.uinlberlin2025.com/es/congress.

