La Abogacía Española entrega sus Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer dedicados a la proteger a la abogacía defensora

Los galardonados han sido el abogado argentino César Sivo, el Colegio de Abogados de Estambul y el Espacio X Derechos

La Abogacía Española ha entregado sus XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer al abogado argentino César Sivo, el Colegio de Abogados de Estambul, a la iniciativa de comunicación Espacio X Derechos de CONVIVE – Fundación Cepaim y a la fundadora del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, Carmen Díaz.

Estos galardones, que concede anualmente la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, han estado dedicados en esta edición a la defensa de quienes defienden.

En la categoría de “Persona” el premiado ha sido el abogado y presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe César Sivo, que ha consolidado una red regional de juristas, fortaleciendo la cooperación internacional y promoviendo la protección de defensores de derechos humanos en múltiples países.

“Trabajar en derechos humanos es enfrentarse con Estados autoritarios, con grupos económicos inescrupulosos y con detentadores de poder en general, lo que lleva a que busquen aislarte entre otras cosas. La protección empodera, sin duda", afirmó Sivo, a quién le entregó el premio el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El Colegio de Abogados de Estambul ha recibido el galardón en la categoría “Institución”. Tras exigir una investigación independiente por el asesinato de dos periodistas kurdos en 2024, el decano İbrahim Kaboğlu y miembros del Colegio fueron destituidos y procesados por “propaganda terrorista”. A pesar de ello, el Colegio sigue comprometido con la defensa del derecho a la defensa, la libertad de expresión y la independencia de la abogacía.

La secretaria general del Colegio Ezgi Şahin Yalvarıcı, tras recibir el premio de manos de José Carlos Orga, vocal del Consejo General del Poder Judicial, afirmó que “cuando los abogados son silenciados en un país se debilita a la Justicia en todas partes, por eso la solidaridad internacional es esencial”. Junto a ella quiso agradecer el premio Hurrem Somnez, responsable de Relaciones Internacionales del Colegio quien resaltó que “la abogacía es un compromiso con la dignidad humana y la verdad. Es un trabajo colectivo. Es dar voz a quien no la tiene incluso cuando incomoda al poder”.

El premio en la categoría de “Comunicación” ha sido para Espacio Por Derechos de CONVIVE- Fundación Cepaim, un laboratorio cívico que se ha convertido en altavoz contra la desinformación y los ataques a la convivencia en Europa. Recogió el premio la vicepresidenta primera de su patronato, Rosalía Guntín de manos de Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional.

“Nuestra participación en foros internacionales es fundamental. Al estar en contacto directo con quienes sufren vulneraciones de derechos, podemos aportar una voz basada en la experiencia real y la perspectiva de quienes viven estas situaciones”, afirmó Guntín.

El Premio “Nacho de la Mata”, creado en 2012 para reconocer la labor en favor de la infancia más desfavorecida, ha sido entregado a la fundadora y presidenta del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, Carmen Díaz, que lleva toda su vida liderando movimientos vecinales y defendiendo incansablemente los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente de la infancia.

“El consumo de drogas es solo la punta del iceberg: detrás de él se esconden desigualdades y fallos de un sistema que no protege a quienes más lo necesitan. Por eso es imprescindible promover una educación integral para la salud, acompañada de redes de apoyo que prevengan el sufrimiento antes de que se haga visible”, subrayó Díaz, que recibió el galardón por parte de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, le hizo entrega del premio.

En esta XXVI edición se han presentado 32 candidaturas y se ha tenido en cuenta para el fallo la votación del público realizada online.

El acto fue presentado por Miguel Ondarreta, periodista de Onda Cero y Marian Carnicer, patrona de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y contó con las actuaciones musicales el chelista Mikolaj Konopelski y la compañía David Vento Dance Theater.

En esta edición los premios Derechos Humanos han pasado a llamarse también Carlos Carnicer, en homenaje a la labor de quien fuera presidente del Consejo durante 15 años.

“Estos premios le emocionaban tanto porque reconocen a una abogacía valiente, digna y comprometida, capaz de cruzar fronteras, de sostener a quién se cae y de decir aquí estoy cuando otros callan”, afirmó su hija Marian Carnicer.

Al acto asistieron más de 300 personas. Entre las autoridades, Luis Martín Contreras y José Antonio Montero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Supremo; Rosana Lledó, fiscal de la Audiencia Nacional; Fernando Ledesma, consejero de Estado; María Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, adjunta primera y segunda del Defensor del Pueblo; Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia; Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea o Joaquín Merchán, presidente del Consejo de Graduados Sociales, entre otros.

