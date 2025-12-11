Finalizada tramitación de la Ley de servicios de atención a la clientela

También decide si convalida RRDDLL sobre medidas para La Palma, retribuciones de funcionarios e inversiones de entidades locales y comunidades autónomas

El Pleno del Congreso finaliza este jueves la tramitación de la Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, con el debate y votación de las enmiendas introducidas durante su tramitación en el Senado.

Además, se debatirán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028, se votará la enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y se decidirá sobre la convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes.

Hoy se debaten además tres disposiciones legislativas del Gobierno. En primer lugar se debate el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. Esta norma contiene medidas urgentes para “reducir y mitigar los severos impactos que la erupción del volcán tuvo en el ámbito socioeconómico y medioambiental, impactos que aún se mantienen”.

También se abordará el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Esta norma busca un Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía se prevé un incremento salarial durante el periodo 2025-2028. Este incremento retributivo lo deberán recoger las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Se añade, además, la “necesidad de aprobación” con el objetivo de hacer efectivo la parte del incremento correspondiente al 2025 y 2026, ya que “la situación de prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantiene en la actualidad y se mantendrá al inicio de 2026”.

Por último, se debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2025 por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Este real decreto-leyes alude al superávit que han generado muchas comunidades autónomas y entidades locales. Es por ello que el objetivo de la norma es “posibilitar que estas instituciones utilicen los recursos generados para inversiones financieramente sostenibles”. Además, “estas medidas contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público”.

Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela

El Pleno continuará el jueves con el debate de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela. Se votarán todas las enmiendas salvo aquella sobre las que el Gobierno ha mostrado su disconformidad. La norma tiene por objeto, entre otros asuntos, “la regulación de los niveles mínimos de calidad y de la evaluación de los servicios de atención a la clientela de las empresas que presten determinados servicios de carácter básico de interés general y de las grandes empresas”.

El Congreso deberá decidir si acepta o rechaza, por mayoría simple, las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta. Una vez finalizadas estas votaciones, el texto habrá finalizado su tramitación parlamentaria.

Acto seguido se debatirán las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia presentadas por los grupos Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV).

El objetivo de esta iniciativa es “reforzar las garantías de inclusión social y proteger la integridad de las personas con discapacidad, en especial, de las mujeres y de la infancia”. Por este motivo, se adoptan medidas para proporcionar “cuidados y apoyos adecuados a las fortalezas, voluntad, deseos y preferencias de las personas en situación de dependencia, con la finalidad de que cada una pueda elegir, mantener y desarrollar una vida con sentido, con independencia de su edad, discapacidad, grado de dependencia o complejidad de los apoyos que requieran”.

Si se rechazan las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continuará su tramitación parlamentaria. En caso contrario, la iniciativa se devuelve al Gobierno, finalizando su tramitación.

Además, el Pleno se pronunciará sobre la avocación de tres iniciativas legislativas: la Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española; la Proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios y la Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos.

Objetivos de estabilidad presupuestaria

La sesión también acogerá el debate y votación del acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dicho acuerdo debe someterse en forma sucesiva a los Plenos del Congreso y del Senado, que los aprobarán o rechazarán. Si el primero los aprueba y son rechazados por el segundo, se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.

Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Y si los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública son aprobados, la elaboración del proyecto de ley de presupuestos habrán de acomodarse a dichos objetivos.

Toma en consideración de proposiciones de ley

La sesión comenzó el martes a las 15:00 horas con el debate de toma en consideración de tres proposiciones de ley. La primera, iniciativa del Parlamento de Cantabria, tiene por objeto la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y ha quedado aprobada por 155 votos a favor, 33 en contra y 156 abstenciones. Esta iniciativa propone la reforma de su artículo 76, que establece una clasificación profesional del personal funcionario de carrera de enfermería y fisioterapia. De esta manera, plantea que, para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo A, se exija estar en posesión del título universitario de Grado o equivalente. Ahora comienza su tramitación parlamentaria.

La segunda, presentada por el Grupo Popular, en apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía, ha quedado rechazada por 147 votos a favor, 162 en contra y 35 abstenciones. Tenía por objeto reforzar la estabilidad económica del sistema alimentario, mejorar la capacidad de respuesta ante crisis y garantizar la continuidad del ciclo productivo.

El tercer debate de toma en consideración ha sido sobre la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado, presentada por 24 diputados pertenecientes a los Grupos Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, SUMAR y Mixto, y que ha quedado aprobada por 174 votos a favor y 170 en contra, por lo que también arrancará su tramitación parlamentaria.

Esta iniciativa propone distintas normas con rango de ley en diversos ámbitos materiales, “entre los cuales cabe destacar los relativos a Administración de Justicia; procedimiento administrativo; función pública; procedimiento de elaboración de disposiciones; seguridad pública y consumo” con el objetivo de reforzar “el mandato del artículo 3.3 CE”, reconociendo “de manera explícita y efectiva la riqueza y diversidad del patrimonio lingüístico del Estado, atribuyendo a las lenguas oficiales que lo integran plena validez y eficacia en la totalidad del territorio del Estado, especialmente en los ámbitos competenciales constitucionalmente reservados al Estado y en las instituciones constitucionales del Estado”.

A continuación, la Cámara ha abordado las iniciativas no legislativas. En primer lugar, el Pleno ha debatido dos proposiciones no de ley: la primera, del grupo Popular, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos y la segunda del Grupo Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial.

Concluidos los puntos anteriores, la Cámara tenía previsto debatir tres mociones, que fueron aplazadas a la sesión del miércoles. La primera del Grupo VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado. La segunda, del Grupo Popular, para que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado. Y, la tercera, del Grupo Mixto (BNG), relativa a la mejora de la financiación en Galicia. Todas las iniciativas de orientación política serán votadas en la sesión del jueves.

