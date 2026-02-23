Abdón Pedrajas Littler incorpora a la catedrática de Derecho del Trabajo y exmagistrada Mercedes López Balaguer

Con este nombramiento la firma laboralista está impulsando un equipo líder integrado por casi 60 abogados y consultores académicos.

Abdón Pedrajas Littler, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha incorporado a la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Mercedes López Balaguer, que se une a su oficina de Valencia en calidad de consultora, confirmando la apuesta del despacho por integrar excelencia académica y práctica jurídica en un contexto de creciente complejidad normativa.

López Balaguer cuenta con una reconocida trayectoria investigadora y docente, y numerosas publicaciones en materias clave del Derecho laboral, como contratación temporal, igualdad y no discriminación, negociación colectiva, tiempo de trabajo o trabajo a distancia.

Asimismo, ha desarrollado una intensa actividad de asesoramiento y formación para sindicatos, empresas y despachos, y ha ejercido responsabilidades institucionales en el ámbito universitario. Destaca igualmente su experiencia como magistrada suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta septiembre de 2022.

Con esta incorporación, Abdón Pedrajas Littler refuerza y consolida un equipo de consultores académicos único en el mercado, en el que participan también Jesús Lahera Forteza, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, y Javier Thibault, profesor titular de Derecho del Trabajo en la misma universidad. La presencia conjunta de estos expertos, junto con un equipo de más de 50 abogados, sitúa al despacho en una posición diferencial ofreciendo asesoramiento estratégico a sus clientes, en áreas y asuntos complejos que exigen una alta especialización y rigor analítico en derecho laboral.

Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, afirma que “la incorporación de Mercedes responde a la voluntad de seguir ofreciendo un asesoramiento laboral estratégico y de alto valor a nuestros clientes”. A su vez, Javier Molina, socio director de Valencia, destaca que “su incorporación aumentará nuestra proactividad y respuesta a los retos a los retos futuros a los que se enfrentan nuestros clientes en el ámbito del derecho laboral”.

